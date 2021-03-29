26分鐘有1人死於心臟病　6大壞習慣最傷心血管健康

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春季氣候乍暖還寒，寒流剛走不遠，今天氣溫又飆破30度。劇烈溫度變化易增加突發性心血管風險。去年以來不少名人如演員黃鴻升、再現劇團團長黃民安、凱渥男模張誌軒皆因心血管疾病猝逝。衛福部國民健康署提醒，8成心臟病與中風造成的過早死亡可以預防，而預防心血管疾病的王道就是從健康生活型態做起，以下為國健署提醒最易增加心血管風險的六大壞習慣：
壞習慣一：飲食不均衡，愛重鹹、嗜糖、油炸、加工品、精緻化飲食
壞習慣二：缺乏運動；
壞習慣三：睡眠不規律；
壞習慣四：抽菸、喝酒不忌諱；
壞習慣五：體重過重或肥胖不在意；
壞習慣六：有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病不控制
死亡人數超過癌症 心血管疾病年輕人也會有
根據衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。
老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，更應愛護自己的心，檢視壞習慣有多少，風險就會有多高，千萬別仗著年輕就不管，維持健康生活型態，避免心血管疾病帶來的威脅才是上上之策。此外，春季氣溫變化大，早晚溫差大，要注意保暖，避免血壓突然增高。
氣喘背痛可能是心臟病前兆 4招保護心血管健康
中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事葉宏一醫師指出，心血管疾病之急性發作，如心肌梗塞及腦中風，是危及生命之緊急狀況，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度。出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，或是更年期女性出現氣喘、背痛等非典型症狀，有可能是心臟病急性發作前兆。
國健署表示，培養正確的健康生活型態，仍是預防突發性心血管疾病的首要。可從「飲食、運動、生活、慢性病控制」四方面著手：日常飲食建議低油、低糖、低鹽；運動以適當安全為主，每周可進行150分鐘中等強度如快走、慢走、自行車等運動；生活方面應戒除菸酒，研究發現每天只抽1根菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率仍比不抽菸高出5成。最後，若有三高慢性病應穩定控制，照醫師處方服藥、定期追蹤回診，切莫自行調整藥量或停藥，以免病情波動，造成更大傷害。
定期健康檢查也是預防疾病的重要方式，目前40到64歲民眾可利用每3年一次、65歲以上民眾每年1次的免費成人健檢。另外，良好睡眠、控制體重維持在正常BMI值範圍內，能減少慢性病發生，提醒民眾多注意壓力舒解，對心血管健康有正面效益。
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