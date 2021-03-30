鄭文燦曝體重只有79網不信 健身教練：體脂高很危險
健康醫療網
2021-03-30 08:31:01
【健康醫療網／記者黃心瑩報導】桃園市長鄭文燦日前被啦啦隊員們高高舉起，畫面震驚網路鄉民們，他自曝體重只有79.8公斤，其實沒有大家想的這麼胖！不過看著市長圓潤的身形，肌力與體能教練同時也是營養師的吳皓宇便說，市長應該是體脂高、肌肉量低，推測是日常飲食較精緻、又沒有運動習慣所導致，若是體脂很高但又同時看起來四肢纖細，就會被稱為泡芙人。這類型的人通常也是肌少症的高危險群，同時也是代謝症候群、三高疾病的候選人，提醒體重不重但身形不苗條的人要注意自身健康。
體脂率儀器測量才精準 精緻飲食、少動變泡芙人鄭文燦臉型較圓，同時搭配中廣啤酒肚，看起來像是有90-100公斤，沒想到他24日晚間公布一段量體重的影片，證實自己體重只有79.8公斤。吳皓宇表示，人的體脂率需要靠雙能量X光吸收儀（DXA）測量才能得到較為準確的數字，雖然無法得知市長的真實體脂率，但依照他多年的經驗，現代的確有許多人因為精緻飲食、少運動、久坐等，造成肌肉流失，脂肪堆積。值得注意的是，網路流傳同樣重量的肌肉與脂肪，體積相差3倍，其實是誤傳，吳皓宇表示，相同重量的肌肉與脂肪，脂肪的體脂其實只多出15%-20%左右。但因為脂肪容易堆積在腹部且鬆垮，肌肉則是分佈全身且緊實，視覺效果的確還是有差異。健康腰圍八九十 腹部容易堆積脂肪尤其過了40歲之後，人的肌肉更是每年會流失將近2公斤，但中年人卻漸漸發福，因此許多人會體重沒什麼變動，但身形卻不再苗條。根據WHO定義，19歲以上成人中，男性體脂肪≧25%，女性體脂肪≧30%便為肥胖，而最容易累積脂肪的部位為腹部，也就是腰圍。健康的腰圍男性應為90公分內，女性80公分內。腰圍能反應腹部脂肪的多寡，也是判斷代謝症候群、心血管疾病罹患機率的一種方法。因為堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，導致血液三酸甘油酯濃度、血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。體脂太高應先檢視身體狀況 有可能是肌肉量太低若要擺脫泡芙人，除了減少體脂肪之外，應該要提升肌肉量，吳皓宇指出，有許多女性測量發現自己體脂30%，便非常慌張想要減重，但其實並非脂肪過高，而是因為飲食與運動的不正確，造成肌肉量太低，反而顯現脂肪比例過高。他建議，若腰圍超標者，可先減少精緻澱粉的攝取、多喝水，並少吃甜食、零食等；若腰圍正常、BMI正常，但體脂率高者，應多攝取蛋白質，同時進行肌力訓練以增加肌肉。吳皓宇提醒，體脂率是個指標，不是絕對值，一定要參照自身身體狀況，或由專業人士判斷，再來進行後續的飲食控制與運動，才不會方向錯誤，傷害健康。資料來源：健康醫療網 鄭文燦曝體重只有79網不信 健身教練：體脂高很危險健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊