電動悍馬要有新成員了，4/3 GMC Hummer EV SUV登場
Carture 車勢文化
2021-03-30 12:25:20
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GMC Hummer於2020年10月帶來全新世代車型GMC Hummer EV，其外觀在向當年H2致敬，同時也保留車迷熟悉的月也風格，不過為因應時代潮流也加入了許多科技元素。然而除了外型具有科技氣息動力則更具科技感，GMC Hummer點覆你我認知捨棄以往大排量內燃機配置改搭載純電系統，雖然少了以往磅礡聲浪，但在三具電動馬達助益下卻有著高達1,000hp最大馬力，當然Hummer越野性能在多種地形模式及四輪轉向和可升高150mm高度氣壓懸吊都變得更出色。 如今GMC Hummer EV要加入新成員，有別於GMC Hummer EV為皮卡設定，新車型GMC Hummer EV SUV則是加入尾廂設計，如此一來便能額外增加後排座椅，亦或是提供封閉式置物環境。至於座艙與動力部分，目前並未有任何訊息，但預計規劃配置會與GMC Hummer EV相同，屆時實際會是如何待4/3亮相公布就能知道答案。
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