大勢所趨！一圖看懂OLED螢幕筆電的厲害！

螢幕是人們與各科技設備之間的互動橋樑，無論使用電腦、筆電、智慧型手機或平板，都需透過螢幕呈現資訊。市面上螢幕選擇非常多，針對畫質、對比、顯色能力等要素來說，OLED 面板絕對是頂尖之選。

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▲OLED與LCD 液晶顯示技術最大不同，是透過有機發光二極體單元以電壓驅動發光顯色，因不需要額外背光層，面板厚度僅LCD 顯示器的 1/3 ，同時沒有可視角問題。（圖／癮科技授權提供）

× ▲OLED與LCD 液晶顯示技術最大不同，是透過有機發光二極體單元以電壓驅動發光顯色，因不需要額外背光層，面板厚度僅LCD 顯示器的 1/3 ，同時沒有可視角問題。（圖／癮科技授權提供）

OLED 是「有機發光二極體」的縮寫，與LCD 液晶顯示技術最大不同，是透過有機發光二極體單元以電壓驅動發光顯色，因不需要額外背光層，面板厚度僅LCD 顯示器的 1/3 ，同時沒有可視角問題，反應速度較液晶元件快，因此雖 OLED 技術初期發展十分艱辛，但面板在顯示方面的種種優點，讓許多國際大廠持續投入研發。

▲OLED面板亮度更高，透過電壓控制面板像素發光來顯示能力，可做到「純黑」與「純白」顯示，帶來更好的亮部立體感與暗部細節。（圖／癮科技授權提供）

× ▲OLED面板亮度更高，透過電壓控制面板像素發光來顯示能力，可做到「純黑」與「純白」顯示，帶來更好的亮部立體感與暗部細節。（圖／癮科技授權提供）

知名筆電大廠 ASUS 搶先佈局搭載 OLED螢幕的筆電產品，不過OLED 面板到底有哪些優勢呢?

OLED 面板顯色能力可達 100％ DCI-P3廣色域，較一般 LCD 可顯色範圍超過 33％ 以上，沒有LCD需透過彩色濾光片顯色的問題，面板亮度更高；其透過電壓控制面板像素發光來顯示能力，可做到「純黑」與「純白」顯示，帶來更好的亮部立體感與暗部細節，也支援HDR高動態範圍內容。相同亮度設定下，OLED面板耗電量較 LCD更低更節能；以及OLED面板反應時間快，玩遊戲、看影片時使畫面更清晰，降低高速移動內容的模糊感。

▲相同亮度設定下，OLED面板耗電量較 LCD更低更節能，玩遊戲、看影片時使畫面更清晰，降低高速移動內容的模糊感。（圖／癮科技授權提供）

× ▲相同亮度設定下，OLED面板耗電量較 LCD更低更節能，玩遊戲、看影片時使畫面更清晰，降低高速移動內容的模糊感。（圖／癮科技授權提供）

去年（2020）第四季，ASUS ZenBook 系列筆電推出主打螢幕可自由翻轉，且搭載4K HDR OLED 面板的二合一筆電「ZenBook Flip S」，後續又推出搭載Full HD OLED面板的「ZenBook Flip 13」，這兩款筆電高規格的螢幕能滿足專業級工作環境使用者、重視娛樂體驗玩家的需求，獲得市場廣大迴響。

▲搭載4K HDR OLED 面板的二合一筆電「ZenBook Flip S」高規格的螢幕能滿足專業級工作環境使用者、重視娛樂體驗玩家的需求，獲得市場廣大迴響。（圖／ASUS）

× ▲搭載4K HDR OLED 面板的二合一筆電「ZenBook Flip S」高規格的螢幕能滿足專業級工作環境使用者、重視娛樂體驗玩家的需求，獲得市場廣大迴響。（圖／ASUS）

搭載OLED 螢幕的ASUS筆電，除具備前面提到的優點外，還有下列主要特色：

通過 PANTONE 認證：ASUS OLED 螢幕筆電面板「顯色」表現優於一般 LCD，相較 LCD主打可達 100％ sRGB 色域，若以專業領域更為著重的 DCI-P3 色域來說，換算後僅 79.6％左右，而 ASUS OLED筆電螢幕可達到 100％ DCI-P3 色域的水準，換算sRGB則接近133％的水準。

絕佳的 HDR 支援性：為求更真實、更具臨場感的影音體驗，近幾年影視製作環境將「HDR（高動態範圍顯示）」技術列為標配，包括 Netflix、Amazon Video Prime、Disney+ 等影音串流平台的原創內容均支援 HDR，若要享受 HDR 內容，也需使用支援HDR的裝置。

護眼認證：3C產品螢幕發出的藍光易造成雙眼疲勞、影響視力，使用者選擇3C產品會格外注意藍光問題；而ASUS OLED 筆電的螢幕較一般 LCD 面板減少藍光達 70％，通過德國萊因護眼認證。

▲ASUS OLED筆電螢幕可達到 100％ DCI-P3 色域的水準，換算sRGB則接近133％的水準。（圖／ASUS）

× ▲ASUS OLED筆電螢幕可達到 100％ DCI-P3 色域的水準，換算sRGB則接近133％的水準。（圖／ASUS）

雖說 OLED 螢幕非橫空出世的新技術，但顯示效果上的優勢讓它注定成為未來主流，近幾年 OLED面板製程漸趨成熟，ASUS 針對未來筆電市場的趨勢已展開超前部署，也進一步為消費者帶來更成熟可靠的產品體驗。對追求更高視覺體驗，或需滿足專業需求的筆電使用者，ASUS OLED 螢幕筆電會是2021值得列入考慮的選擇。