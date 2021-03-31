▲ BMW 330i / 330i Touring M Sport 夜型版限量發售 289 萬元起

BMW 總代理汎德即日起於全台展間發表全新 BMW 330i / 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版，全新 BMW 330i M Sport Midnight Edition夜型版建議售價 289 萬元、全新BMW 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版建議售價 296 萬元，房車與 Touring 車型各限量 60 輛。
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俐落夜型
全新 BMW 330i M Sport Midnight Edition夜型版承襲 3 系列的動感時尚，在原有 M Sport 外觀套件的鋪陳之下，搭配全新黑色高光澤水箱護罩、黑色高光澤窗框、黑色排氣尾飾管與 19 吋 M 款專屬雙輻式 791 M 型黑色輪圈，加諸畫龍點睛的紅色 M 款煞車套件。此外，330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版更追加全新黑色車頂架，搭配全景式電動玻璃天窗。
進階科技
BMW 3系列配備廣受消費者喜愛的 BMW全數位虛擬座艙（12.3吋虛擬數位儀錶及10.25吋中控觸控螢幕）、BMW智能衛星導航系統、車況抬頭顯示器、360度環景輔助攝影、遠端3D監控、智慧Comfort Access免鑰匙系統、iPhone手機數位鑰匙、智慧語音助理2.0及無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto），搭配 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，如道路虛擬實境顯示功能、主動防撞輔助系統及行人偵測、主動車距定速控制、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、駕駛注意力輔助功能及自動倒車/停車等智慧駕駛輔助系統。
330i / 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版透過運用大量精緻細膩材質，追加 Vernasca真皮內裝，柔軟細緻的觸感使車室更顯尊貴豪華，佐以全新設計的駕駛者導向介面與具備優異包覆性與支撐性的 M雙前座跑車座椅，Touring 車型則展現卓越的機能性與舒適性，行李廂容積最高可擴充至 1,510 公升，搭配後廂安全分隔網、行李廂捲簾及廣受消費者好評且獨家配備的後擋玻璃獨立開啟功能與後廂底板自動止滑功能。
精準駕馭電子懸吊性能進階
全新3系列採用全新開發的 BMW EfficientLightweight 輕量化車體結構，大幅提升車身剛性的同時也降低車重，搭配向來所堅持的 50:50 車身配重，而330i / 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版更是奠基於此，追加 M 款跑車化電子懸吊系統（車身降低10mm），在精準的底盤調校技術加持下，均衡的懸吊設定操控與舒適兼具。
全新 BMW 330i / 330i Touring M Sport Midnight Edition夜型版搭載 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎，佐以 HPI高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變系統、Double-VANOS雙可變汽門正時系統動力科技，可於 5,000 至 6,500rpm 的轉速區間輸出 258 匹最大馬力，並且於 1,550 rpm 就能釋放 400 牛頓米最大扭力，搭配 Steptronic 運動化八速手自排變速箱，Sedan 車型 0-100 km/h 加速僅需 5.8 秒、Touring 車型 0-100 km/h 加速僅需 6 秒即可完成。