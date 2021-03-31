有什麼事　會比對爸媽說「我愛你」還要難？

「我和女友從高中認識交往，目前我在台北實習，她在高雄念研究所，只能趁週末約會，在朋友眼中，遠距離很辛苦！但無法把彼此介紹給近在眼前的家人，才是最遠的距離！」常聽人說，愛上了，就不要在乎距離有多遠，更別計較年齡的差距，只要互相理解丶相持相信，那就是愛！大多數的人都將此習以為常，那麼，愛上同性丶異性，又有什麼不同呢？





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其實，對大部份的人來說「愛」可以很簡單，無關父母家人丶身份地位等，只要二個人心意相通，相互喜歡就好，而進階想與家人傳遞遇見喜愛的人丶分享幸福純粹的心情，這簡單不過的事，對於同性伴侶來說，竟是個具有挑戰性的里程碑。





這支紀錄片，紀錄了他們與家人的真誠告白丶有爭執糾結丶有坦然接受，到最後家人幫孩子捍衛所愛的真實感人故事，透過這支影片，可以更了解許多不為人知的「愛」，給予尊重及支持，讓愛真正的開始平等。





「我不想在最親近人的面前，還做最不真實的自己」、「害怕是否因為自己是同性戀，爸媽就不愛你了」’「我只有一個女兒，我要看她穿婚紗，我要看她步入禮堂，怎麼這種期待沒有了」、「是不是我的教育出了問題」、「爸媽哭到天亮無法接受，要如何面對周遭的朋友」，從這麼多的自白中，可以看出，其實他們比你更害怕失去家人丶失去幸福的家庭。





其實爸媽只是接受不了那不如原來的期待，但期待何其多，孩子終歸是完整的個體。影片中不論是經過無數家庭革命與淚水，還是長輩們默默承受來自四面八方的壓力，還是省思孩子的需要，當父母們開始不把孩子當成異端，嘗試去瞭解，傾聽對方說出的一字一句的時候，就能發現，終究這不是他們能選擇的，愛就是愛，沒有什麼不同，只要他們認真生活，愛的快樂，不負自己，不負此生，就是最好的回饋。





▲108年5月台灣率先亞洲完成立法，有些長輩選擇讓孩子勇於面對自己，仍得默默承受來自四面八方的壓力。（圖／品牌提供）

家裡有不一樣的孩子，或許對為人父母是個考驗，但「不一樣」並非只能導向「非我族類，其心必異」的結局，許多時候只是因為不瞭解，才會將對方視為異端，我們丶他們，正常丶不正常，看見「不一樣」不應只是發現差異，更是得拋下既有成見，學習欣賞與尊重，讓每個不一樣的人，都能在安心自在的環境裡，成為他自己。





所以，這不應該是同性戀的事或是異性戀的事，這是一個關係著平等與人權的議題，是一個關係著許多人一生命運的議題，每天都在發生，我們不能假裝看不見，反而應該捲起袖子，為「相愛不用再付出巨大的代價」而努力。仰望彩虹即使有風有雨，每一步的前進，都是往愛前進，只要一起，我們無所畏懼！



