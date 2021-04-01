出國｜帛琉玩什麼？關於台灣帛琉旅遊泡泡的小知識 交通總整理

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圖 / IG @birdcoffeetw
帛琉小知識帛琉位在西太平洋密克羅尼西亞群島，由8個主要島嶼及約340個火山岩小島組成，陸地總面積487平方公里，其中僅9個島嶼有人居住，總人口約2萬。而人口最多的島嶼是柯羅，多數的景點也都位在柯羅與洛克群島，不只氣候舒適，飛行時間也不會過長，是近年的渡假勝地。
【帛琉航班】目前台灣獨家直飛的航班只有華航，票價約落在10,000~12,000左右，飛行時間約4小時。
【帛琉時差】時間的部分，帛琉是採用UTC+9，跟日本、韓國一樣，比台灣快1個小時。
【帛琉語言】帛琉的官方語言是英文和帛琉語，因此只要一點基礎的英文就沒問題囉~
【帛琉氣候】帛琉靠近赤道屬於熱帶海洋型氣候區，正中午最高溫可達三十幾度，卻因對流旺盛也經常下雨，氣溫可降到二十幾。因此到帛琉玩除了要做好防曬的準備外，也別忘了準備輕薄的外套及雨具。
• 乾季：11月～3月，容易受到東北季風影響，浪較大
• 乾季：3月～6月，較不容易受到氣候影響，氣候穩定，且為旅遊淡季，價格便宜！
• 雨季：6月～10月，容易受到西南氣流影響，浪較大
圖 / IG @justing_only_ocean
【帛琉貨幣】帛琉當地使用的交易貨幣多半是美金，另外也有小費制度，小費大約是1~5美金不等，視情況而定，像是飯店搬運行李就是1美金，不過當地換錢的地方不好找，記得先在台灣把錢換好再出發唷！
【帛琉簽證】台灣和帛琉是免簽證的，大大省去出國前申請簽證的繁瑣過程，提升國人到帛琉旅遊的意願。雖然到帛琉本島免簽證，但在出海去浮潛或是到水母湖等地方，都還是需要看出海許可證的喔！許可證需隨身攜帶，避免隨時被查驗。
出海許可證可以直接向店家購買，一張出海證可以適用不同店家，效期10天，通常都是買一張就能夠應付所有行程喔。
【帛琉網路】帛琉島上的網路通訊不穩定，且只有一家電信，建議在台灣就辦好，各飯店也都有WIFI可以使用，還是可以報平安的唷~
【帛琉電壓】帛琉和台灣使用一樣的插座和電壓，無須再帶變壓器或轉接頭等小東西，非常方便！
圖 / IG @ladiyofreediving
帛琉交通
【機場】帛琉唯一的國際機場「羅曼·莫圖國際機場（ROR）」位於艾拉伊州（Airia）內，距離主城區科羅（Koror）約15分鐘的車程，搭乘計程車約20～25美金（約台幣600～750）。
>>機場接送預訂
【計程車】帛琉計程車不像台灣隨叫隨停，大多需要飯店代訂代叫，因此上車前記得先確認下車地點，起價和最終收費也都不等，下車別忘了要給司機10%的小費。
【租車】因為帛琉沒有設置公交系統，因此大多數人去到帛琉都會選擇租車，不僅行程彈性也方便。帛琉的租車公司，都有在機場設置櫃台，可以到現場選擇租車店家或是上網先行完成。
若要往返機場，或是到特定景點觀光、浮潛，最好是事先聯絡當地旅館或旅行社，要求提供接送服務。
>> 帛琉北島陸地一日遊
>> 帛琉柯羅市區半日遊
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