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VW T-Cross 正 21年式 82.8 萬起升級無線 CarPlay

2GameSome - 有車賞

2021-04-01 15:55:00

VW T-Cross 正 21年式 82.8 萬起升級無線 CarPlay
▲ VW T-Cross 正 21年式 82.8 萬起升級無線 CarPlay
正 21 年式 T-Cross 本月正式推出，搭載第三代 MIB 模組化資訊娛樂統，全面支援無線 Apple CarPlay。台灣福斯汽持續提供貼心服務，入主指定車款即享第一次保養免費和高額分期零利率的優惠購車方案。

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正 21 年式最新第三代MIB模組化資訊娛樂系統（MIB 3）不僅支援無線 Apple CarPlay，加碼升級 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕，T-Cross 的車內具備 385 至 455 公升的行李廂空間，透過座椅打平可擴充至 1,281 公升，透過可前後滑移 14 公分的座椅，再加上全可前傾式前乘客座椅；而 230 TSI Life 車型更增加 Rear Assist 顯影式停車導引系統。

本月凡入主指定車型，即可獲得首次常規保養免費，搭配最新的長里程彈性保養方案，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里，讓消費者擁有更多元彈性的保養選擇，同時依車型不同可享高額分期零利率購車方案。

台灣福斯汽車 4 月各式車款之優購方案同步實施中，台灣福斯汽車保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。

21 年式 T-Cross 建議售價：

車型

新台幣建議售價

230 TSI Comfort

828,000元

230 TSI Life

918,000元

230 TSI Style Design

998,000元

230 TSI Style R-Line

1,048,000元

2021 4 月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

正21年式Polo 230TSI Comfort

768,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Life

818,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI智能特仕版

838,000元

正21年式Polo Beats

888,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Style

898,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI Style R-Line

948,000元

正21年式T-Cross 230TSI Comfort

828,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式T-Cross 230TSI Life

918,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"    先到者為準）

貸款專案：

   500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

20214月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

正21年式T-Roc 280TSI Life

1,048,000元

貸款專案：

500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式T-Roc 280TSI Style Design

1,128,000元

貸款專案：

 500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance

1,328,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Touran 280TSI Life

1,248,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Touran 280TSI Style R-Line

1,428,000元

正21年式Tiguan 280TSI Life

1,098,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan 280TSI Elegance

1,298,000元

貸款專案：

600,000元24期零利率貸款，  並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,538,000元（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,808,000元

（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan R

2,058,000元

（預售價格）

超值購車優惠請洽授權經銷商。

20214月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance

1,368,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣。

正21年式Tiguan Allspace 280TSI      R-Line Edition

1,488,000元

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance

1,498,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium

1,658,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Fastback  330TSI R-Line

1,758,000元

21年式Arteon Fastback       380TSI R-Line Performance

1,988,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance

1,578,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium

1,738,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line

1,838,000元

21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance

2,068,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

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