第一次吃正統豚骨拉麵！他驚呼「湯喝不完」 老饕揭關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 21:19:26
日本拉麵的濃郁湯頭和Q彈麵體，一直都深受台人喜愛，而在台灣的大街小巷內幾乎都能看見不少拉麵店的招牌。但就有位網友透露，之前第一次吃「正統豚骨拉麵」時嚇了一跳，湯頭濃稠到「根本就不是湯，像在吃粥」，讓他不禁詢問大家「有人吃豚骨拉麵會把湯喝完的嗎？」問題一出掀起熱議，釣出許多老饕分析。
有位網友在PTT發文，透露自己第一次吃「正統豚骨拉麵」時真的嚇到，「跟台式拉麵、泡麵完全是不同的東西」。原PO生動形容，「湯濃到根本就不是湯，滿滿的背脂，如同勾芡般黏稠」，讓他想喝湯解渴，但卻像在吃粥。
原PO直言，「加了一堆蔥又加了一堆大蒜，湯底又很重口味，完全不知道自己在吃什麼了」。雖然可能剛好挑到湯頭特別濃郁的店家，但原PO也認為所謂清淡一點的拉麵還是很鹹，不禁詢問大家「有人吃豚骨拉麵會把湯喝完的嗎？尤其是在背脂滿滿的情況下」。
文章掀起熱議，網友紛紛留言回覆說，「不會，都脂肪，日本人也不見得會喝完」、「這麼鹹的東西怎麼喝完」、「加麵再下白飯下去吃光，美味」、「其實背脂流的日本人自己也一堆喝不下去」、「吃過在地的湯真的很稠」、「剩的湯適合加白飯進去做成粥，再單點一份叉燒或餃子配著吃」、「我會點少油少鹽，然後喝完」。
另外也有網友指出，「用一堆背脂弄成粥狀不叫正統豚骨拉麵，只是一種流派」、「你是不是吃到鷹流了...」、「吃完鷹流極匠嚇到幾個月不敢吃拉麵」、「鷹流拉麵我狂加水還是超鹹」。（編輯：倪浩軒）