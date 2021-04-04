新疆人人幸福有錢！中國製作「音樂劇」反駁壓迫人權
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-04 16:57:59
歐美各國近期對新疆人權議題對中國實施制裁，中國政府則多次反駁有關種族滅絕、強迫勞動等指控，批評是西方國家、媒體的刻意抹黑。近日受到好萊塢電影「樂來樂愛你」（La La Land）啟發、由中國新疆政府製作的音樂劇在電影院上映，被認為是中國用來反擊歐美西方社會的公關宣傳。
英國《衛報》指出，近期因為新疆人權議題，曾發表聲明拒用新間棉花的國際品牌，例如H&M、Nike都被中國輿論抵制。中國除了透過外交部駁斥相關指控，更透過Rap、攝影展覽以及音樂劇等宣傳方式呈現官方所謂的「新疆面貌」包括經濟發展良好、歌舞昇平的景象。
據悉，這部音樂劇電影的上映被推遲了一年，內容主要在講述來自不同種族的3位青年，追逐夢想的故事，拍攝場景包括雪山以及沙漠地區。中國官媒《環球時報》形容，像「啦啦土地」（指「樂來樂愛你」）等海外大片，已經啟發了「中國電影製片廠」來製作自己的國內熱門歌曲。
《衛報》評論，電影掩蓋了新疆處處皆是監視器、安全檢查的日常，且新疆實際上約有一半以上的人口為穆斯林，然而電影卻完全沒有提及伊斯蘭教，更沒有拍到清真寺、穿著面紗的婦女。電影其中一幕，還出現男主角，沒有鬍子、面容乾淨的青年，舉起一杯啤酒慶祝（《可蘭經》規定穆斯林不能飲酒，但中國穆斯林對遵守教條相對較寬鬆）。
「透視中國」（SinoInsider）研究員賴瑞（Larry Ong）表示，這是為了控制內部所做的文宣，對許多中國人來說這非常的有效，且北京堅信，只要重複一千遍，謊言也會變成真實。
中國官媒則報導，中國文藝評論家協會名譽主席李准認為，這部音樂劇是對新疆自然美、社會美、文化美的新發現，兼具「時代性」及「文化象徵意義」；中共中央機關報《光明日報》文藝部副主任李春利則評論，從電影中看到新疆是美麗、富庶的，各民族人民生活安定、祥和，影片中的美景和群眾臉上幸福的笑容，都在向世人展現日新月異的新疆。