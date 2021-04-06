菸害防制法修法慢吞吞 　審查空窗期中央地方不同調

菸害防治地方與中央不同調?行政院3月26日以「施行日期」及罰則有疑慮為由，再度退回衛福部。面對菸害防制法10多年來幅度最大、範圍最廣的一次修法，草案來來回回重修至少6次，卻還送不到立法院手中。《菸害防制法》修法原地踏步，宜蘭縣、嘉義縣、台中市、新竹市與桃園市各地方政府卻已等不及，依現行菸害防制法規定訂定地方自治條例，規範18歲以下青少年不得購買及使用電子煙。如此看來，並非不能合法管理電子煙。





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然而，衛福部對同是新興菸品的電子煙和加熱菸採取不同手段，一禁一放，引發癮君子與反菸團體的論戰。癮君子要求有選擇減害產品 – 加熱菸或電子煙的權利；反菸團體則主張，政府不只不該開放加熱菸，更應該對紙菸的管理做深度檢討，才能真正朝「無菸國家」發展。





打算在2025年實現「無菸社會」目標的紐西蘭，去年11月就正式頒布無菸國家法令修正案，該國衛生部更指出「改用電子煙有高度機會降低對吸菸者本身與其周圍親友的健康危害」，正面鼓勵吸菸者轉用減害產品，有條件開放電子煙並確保電子煙不會賣給年輕人，保障人民自由選擇產品的權利。而原先對電子煙等新興菸品未特別納管的加拿大，則由於非法電子煙橫行黑市，對人民的安全與健康造成更大傷害，使得省級政府展開修法，將電子煙限定在僅有特定年齡以上人士方能購買的專賣店內銷售，以保護青少年。





就此，電子煙販售通路自救會代表Tobe受訪表示，像加拿大這項政策方向的改變，是希望為吸菸族與非吸菸族創造一個更安全的環境。Tobe也舉出英國公共衛生部2月發布的研究也是建議透過電子菸等霧化產品做為減害選擇，降低國人健康風險。這些措施都是還給消費者自由選擇的機制，避免造成不肖業者在空窗期產生投機心理，引進不良商品或地下交易，這才是真正危害人民的財產與健康安全。





台北市議員徐巧芯曾在節目訪談中提到，只要電子煙和菸品對於青少年的標準是一致的，電子煙內的添加物由專家去做認證，不會對人體產生一般紙菸以上的危害，這樣的規定我覺得就可以。立法委員王定宇則從法律的角度指出，法的目的不在於禁止或鼓勵抽菸，透過立法來保障使用者能安全的使用產品，法的目的在保障如果你要抽菸，請你安全的抽。





菸害防制法一天沒修好，人民就暴露在缺少保障的菸品威脅下！當地方政府都已開始透過行動來保護青少年和消費者安全，中央政府還在躊躇猶豫什麼呢?









