吳淡如50後的生活更精彩！祕訣在於富豪圈的仙丹？

老化所帶來的健康問題多多，不僅體力、活力、記憶力都會大幅衰退，甚至種種疾病也開始找上身。女性更會因為更年期影響，經歷失眠等各種不適。但是已經邁入50歲後段的吳淡如，雖然近來較少出現在螢光幕，卻沒閒下來，反而是越活越健康、越活越年輕！





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除了經營民宿、主持廣播及podcast之外，她還挑戰馬拉松、登山車等運動，而且考了咖啡、品酒、珠寶鑑定、帆船等各類證照，還考上博士班繼續念書，生活已經不只是多采多姿可以形容，要兼顧這麼多，需要大量的體力與腦力，但吳淡如卻能游刃有餘，而且看起來依然精神十足！





▲除了工作及運動，吳淡如活到老學到老，不僅考了各類證照，更考上博士班繼續念書，吳淡如卻能游刃有餘，而且看起來依然精神十足！（圖／資料照片）

步入中年之後，看過更多人生的無常，也更珍惜健康的重要。所以在日常生活中，吳淡如堅持每天睡滿9個小時，定期去健身房重訓、戶外路跑，此外，從去年開始，她也開始固定飲用「NMN超能飲」來加強維持身體的活力。這個哈佛醫學院研究的抗老關鍵，成為近年來富豪圈熱中的抗老祕密：NMN（β-煙醯胺單核苷酸），不僅讓香港首富、美國股神甚至全球首富爭相投入重金研發，更成為許多富人追求長壽的秘訣之一。





▲日常生活中，吳淡如堅持每天睡滿9個小時，定期去健身房、戶外路跑，而且從去年開始，她也開始固定飲用「NMN超能飲」來加強維持身體的活力。（圖／資料照片）

2014年哈佛大學醫學院教授大衛‧辛克萊爾發現，NMN是人體一種關鍵性輔酶NAD+的前導物質，而NAD+是修復細胞系統的重要原料，但隨著年齡增加，人體內的NAD+含量會逐漸降低，導致細胞老化、出現老年痴呆等退化現象。但是如果補充足夠的NMN，就可以增加人體NAD+的含量，進而持續修復細胞，延緩老化的速度。他甚至以自身作為實驗，在持續的服用NMN一段時間之後進行檢查，發現自己的生理年齡，從原本的57歲下降到了33歲。





NMN可以從青花菜等食物中獲得，但單靠原形食物的微量，不足以對抗衰老的速度，幸好隨著時代與科技的進步，NMN的萃取技術更為容易，可以成為更普及大眾的保健品，不再只是富豪們才能享受的權利了。由專業團隊耗時多年研發，推出升級版 DV NMN超能飲，自日本青花椰菜芽中提取出高濃度的NMN，每一包至少含有400mg高含量的NMN；另外還添加了荔枝綠茶的植物性多酚、素有生命長壽果─沙棘果的豐富維生素和Omega-7、以及有助於維持消化道機能和改變菌叢生態的D-核醣，補充身體機能更全面。





「DV NMN超能飲」首創小分子化的液態劑型小包裝，比傳統膠囊藥丸的方式更提升3倍吸收率，且方便隨身攜帶，再忙也可以隨時補充。在人生的下半場，吳淡如已經準備好，要讓自己的青春與體力升級，活出更精彩的人生。



