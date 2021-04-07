【試駕】縱使熟識容顏不在，但BMW M440i xDrive骨子裡依然是你我熟悉的BMW

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去年至今車壇話題討論度最高的非BMW 4 Series莫屬，因為BMW為要吸引各界眼球，替新世代4 Series配上顛覆大家認知的超大面積水箱護罩，然而BMW也成功達到目標，讓話題全都圍繞在新4 Seres身上，並分出兩派論調支持者。確實在第一眼看見新4 Series頗不習慣，但好的設計經的起品嘗，看久之後和M Sport空力套件裝扮下似乎不再排斥，甚至遇見實車竟覺得Coupe身形及輪廓曲線配此水箱護罩竟是如此合拍，當然此設計也進一步提升4 Series運動氣勢。
4 Series好看與否取決於各自審美觀，所以這次不打算討論外觀，反而更好奇在顛覆認知的外表下，M440i xDrive內在是否還保有我們認識的個性。
BMW果然是營造運動氛圍的箇中好手，3.0升直六渦輪引擎也非裝飾物，於發動瞬間所發出的厚實聲浪，就在透露骨子裡好動不安的靈魂，374hp最大馬力與51kgm扭力峰值也非僅印在表單上的冰冷數字。輕踩迅捷的步調，深抵併發渾厚能量，都將4.5秒0～100km/h加速轉換成實質感受，當然過程中不絕於耳的響亮聲浪陪伴，甚至在Sport+模式下啵啵聲響有如催情劑讓人沉迷在此氛圍中，這在逐步朝向電動發展的世代裡無疑是塊瑰寶。在創造性能之餘，BMW也替M440i xDrive配置48V輕油電系統，使其也能繳出12.4km/L油耗成績。
有出色性能當然要有精湛的底盤匹配，於是乎M440i xDrive也準備了M款電子懸吊因應，紮實的回饋抑傾處理能在彎中穩穩支撐車身，xDrive四輪驅動系統讓絕大多數是牢牢緊貼路面，但從中還是能感受到被控制在合理範圍不安活潑個性，當然如果你有充分把握和摸清M440i xDrive個性，是可以將系統關閉進一步探索，至於是否還保有你我熟識的個性，M440i xDrive用行動告訴我們多慮了。然而除了活配熱血M440i xDrive也以居家一面，懸吊系統於舒適模式下能大幅消弭震動抑制過多不必要碎震與彈跳，給予日常代步通勤所需舒適度，至於有多舒適？如果我說還比某款MPV還來得出色，這樣應該就不難想像吧。
M440i xDrive讓人不習慣的只有外型設計，座艙就採12.3吋數位儀表與10.25吋中控螢幕和iDrive 7.0介面與自家其它新世代車型相同的格局配置，另外亦配無線Apple Carplay/Androud Auto、無線充電、抬頭顯示器、iPhone數位鑰匙、Harman Kardon等配備。而Vernasca真皮跑車座椅與完善ADAS建構實用又操作自然的半自動駕駛，讓開著M440i xDrive移動過程中享有舒適感受。
會買Coupe車型無非就是要與眾不同或是彰顯品味態度，這部分新世代M440i xDrive完全能勝任，而動力與氣氛營造也能滿足多數玩家需求，甚至也同時兼顧乘坐舒適性，當然若是重度嗜性能玩家，別考慮就直衝M4。