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依據衛生福利部食品藥物管理署台灣食品營養成分資料庫的記載，100公克的鳳梨（以金鑽鳳梨為參考）熱量49大卡，含蛋白質0.5公克，脂肪0.1公克，碳水化合物13.2公克，膳食纖維1.1公克；維生素A 15 I.U.，維生素B1 0.07毫克，維生素B6 0.1毫克，葉酸18.6微克，維生素C 23.5毫克，Alpha-維生素E當量(Alpha-TE) 0.02毫克，並富含礦物質：鉀133毫克，鈉1毫克，鈣5毫克，鋅0.2毫克。
鳳梨中豐富的營養，對孩子有很多優點：維他命B1和檸檬酸，促進新陳代謝，恢復疲勞和增加孩子食慾；維他命C除了有抗氧化功用，對於在補充鐵劑的孩子，也可以有助於鐵質吸收；而鳳梨酵素除幫助消化外，尚可抗炎；富含的膳食纖維，可刺激及促進腸胃道蠕動，更有吸水、膨脹及助腸道益菌生長等功能，使糞便柔軟濕潤易於排出。真的是好處多多。
然而兒童年齡橫跨0到18歲，身體器官功能的成熟度差異極大，臺北市立聯合醫院仁愛院區營養科營養師張瑄筠建議家長可以針對不同的孩子做一些鳳梨攝取調整。
4~12個月大的寶寶 食用鳳梨注意事項
這個年齡層的孩子需要照顧者準備適合他們的副食品。鳳梨纖維較粗，對寶寶來說咀嚼不易，所以在製作副食品上可以考慮先榨成汁或打成泥，以果汁或果泥的方式讓寶寶食用，等寶寶長牙且咀嚼能力增加後，再改成切小塊食用。
鳳梨中的鳳梨酵素，吃進嘴裡遇到口腔黏膜，有時會造成一些局部刺激，讓我們有「咬舌」感覺，或是有些皮膚敏感的寶寶，嘴唇和皮膚接觸到鳳梨可能會發紅或起疹子。有這類疑慮的寶寶，爸媽有幾種做法可選擇：
可以先將鳳梨煮熟再製成副食品，破壞其中的酵素減少對黏膜和皮膚的刺激。
若是想維持新鮮生食，初次食用鳳梨時先少量給予，觀察孩子皮膚和腸胃道無過敏反應反應，之後就可以慢慢增加每次鳳梨的食用量。
將鳳梨搭配其他食材一起做成副食品食用（例如鳳梨蘋果泥、鳳梨雞肉粥等），也能減少單次的接觸量。
張瑄筠提醒爸爸媽媽要注意，給寶寶吃的鳳梨，請不要用浸泡鹽水來減少鳳梨的「咬舌」感，因為鹽水中的鹽分會停留在鳳梨上，會增加寶寶不必要的鹽分攝取，反而造成腎臟額外負擔，所以請千萬留意。
一歲以上兒童攝取建議
夏季鳳梨多汁酸甜，一歲以上無特殊健康狀況的孩子是可以放心和大人一起享用，家長僅需留意孩童咀嚼能力切成適合的大小即可。
丁詠恬提醒一些特殊族群兒童需要注意鳳梨攝取量，其與成人的原則是相同的，以下幫爸爸媽媽整理。如果有執行上的疑慮還是可以和孩子的醫師或營養師討論。
需要注意鳳梨攝取量的特殊族群兒童
胃潰瘍患者：鳳梨酵素有蛋白質分解酵素，如果空腹吃或本身腸胃敏感或有胃潰瘍的孩子吃鳳梨，會對胃部刺激造成不適，所以建議這類孩子將鳳梨挪到飯後吃，減少對胃部的刺激，還可以幫助消化。
體重過重的孩童：
雖然食用鳳梨好處多有益健康，尤其酸甜可口滋味容易讓孩子一吃就停不下來，食用時家長需注意份量，且勿讓孩子以水果取代正餐或過量攝取，以造成營養攝取不均衡，長期容易導致孩子體重難以控制。
糖尿病友：
糖尿病的兒童可以吃鳳梨，攝取量要拿捏，一份鳳梨大約是切成塊狀放到小碗八分滿的量（約1/10片，去皮110g），拿捏好份量和進食時間，是可以和日常飲食中的醣類來源做替換的。
腎臟病患：
鳳梨鉀含量高，有腎臟病的孩子不適合多吃，淺嘗即可。
以上的整理是以新鮮未加工的鳳梨來做攝取建議。鳳梨是一種營養豐富有益健康的水果，尤其台灣的鳳梨又特別好吃，了解鳳梨特性和孩子營養需求，就可以讓孩子加入「愛吃鳳梨」行列，讓全家一起吃得開心也吃得安心。
資料來源：健康醫療網 挺果農吃鳳梨 兒科醫師給孩子的攝取建議
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