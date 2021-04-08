▲ 正 21 年式 Maserati Levante 義式跑旅 378 萬起正式抵台

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擁有豐沛的動力，只能算是一般的高性能休旅。在全方位跑旅 Levante 上，全車系標配 6 段式氣壓懸吊系統，可在駛離鋪裝道路時提供最高 247mm 的絕佳底盤離地高；當場景轉換至柏油路面時，氣壓懸吊系統亦能大幅降低車身重心，賦予 Levante 如跑車般的轉向能力，再搭配獨家 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統，與同級唯一標配之機械式後軸 LSD。





以經典為借鏡的創新





在 2021 年式全方位改款 Levante 上，Maserati 為其換裝全新設計的旋鏢型 LED 尾燈，不僅巧妙融入概念跑車 Alfieri 的前衛時尚，同時也呼應品牌經典之作 3200GT。放眼車頭，氣勢磅礴的大型三叉戟廠徽，佐以具備賽道風範的直瀑式水箱格柵；而 GranSport 車型專屬的 20 吋輕量化輪圈、前六活塞煞車卡鉗及加大碟盤、全套式跑車空力套件。





Maserati 獨有的車艙氛圍除了配置擁有全新 UI 介面的 MIA 智能多媒體系統、大面積延伸的皮革內裝鋪陳、帶有三叉戟浮雕的厚實座椅，展現 Levante 典雅的義式美學。





此外，您還能選用來自義大利百年精品 Ermenegildo Zegna 為 Maserati 獨家研製的 Pelletessuta 編織皮革座椅。



