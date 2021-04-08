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AZ疫苗將繼續施打　專家：預防效益大於副作用

健康醫療網

2021-04-08 18:01:00

AZ疫苗將繼續施打　專家：預防效益大於副作用
AZ疫苗將繼續施打　專家：預防效益大於副作用
【健康醫療網／記者林渝樺報導】AZ疫苗將繼續施打！英國藥品監管機構的最新一項審查發現，截至3月底英國有79人在接種AZ疫苗後出現罕見血栓問題，其中導致19人死亡，甚至接連多起血栓案例，更接續引起多個歐洲國家暫止施打AZ疫苗。對此，8日下午指揮中心召開記者會，討論接種AZ疫苗安全性的可能事件及因應作法，經多位專家評估討過後，將繼續接種AZ疫苗，同時做好安全的配套措施。

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繼續接種疫苗　預防效益大於弊

歐洲藥品管理局表示，應將血栓列為AZ疫苗的非常罕見副作用。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，血栓分肺部血管栓塞、下肢深部靜脈血管栓塞兩大類，已經知道與疫苗沒有相關性；但是有些更罕見的自體免疫反應引起的廣泛性血管栓塞，有兩種臨床表現，一個是發生在腦部靜脈竇，一個是在腸繫膜的靜脈栓塞，比較有無打疫苗的族群發生率看起來是有上升趨勢，確實有危險訊號。

李秉穎說，這是一個罕見的不良反應，不過疫苗預防的效益還是遠大於可能帶來的不良反應，因此還是建議繼續接種。但是使用避孕藥與荷爾蒙治療會引起血管栓塞，為了避免因果關係不必要的困擾，建議服用口服避孕藥或是荷爾蒙至少間隔28天再接種疫苗。

按規定接種　無限制年齡施打　

歐盟審查發現沒有證據表明年齡或性別是造成副作用的危險因素。李秉穎說，現在不良反應絕大多是60歲以下的女性，目前還不知道為何造成性別及年齡的差異，但不論年齡多少，新冠病毒的威脅遠大於百萬分之幾發生率的可能不良影響，所以沒有限制年齡與女生施打，按照疫苗的優先順序接種，特別是年輕人必須知道這種風險，萬一出現嚴重的血栓形成時，知道有哪些症狀需要就醫檢查。

根據專家分析疫苗接種的利大於弊，國內的疫情穩定，認為染疫的風險仍低於打疫苗，對此，李秉穎回應，要看各地方的不同狀況，近期及長遠的利弊。全世界的人都有機會碰到一次新冠肺炎，若得到平均就會造成20%重症、2到4%死亡率，不管有沒有發生流行，疫苗對所有人的保護作用還是利大於弊。

參考資料：

Covid-19 news: UK to offer under-30s alternative to AstraZeneca jab

In rare instances, AstraZeneca’s Covid-19 vaccine linked to blood clots, regulators say



資料來源：健康醫療網 AZ疫苗將繼續施打　專家：預防效益大於副作用

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