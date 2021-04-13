今日最聚焦／太魯閣釀災　專家4面向解析創傷壓力症候群

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詹佳達提到，一般我們的身體會自然地引起這種急性的反應，大部分的人在三天之內，會有一些心跳、呼吸、血壓都升高的狀況，可是80％以上的人，能透過自然的運作，就回到本來的生理狀態，但是當中有10％到20％的人，在三天後，這些生理的狀態會持續著，這個階段叫做急性壓力反應症候群。
醫師進一步分析，這類個案會不斷有侵入性的思考，他的大腦會不由自主去跑出緊急危難的一些畫面，第二個部分，他可能會有一些「解離症狀」，在外人看起來可能會覺得，這個受難者或受傷的人，可能會開始變得麻木，或者是說跟周圍環境的刺激源，好像整個人是分離開來的，好像自己處在另外一個世界，甚至有些人會有一些負向的情緒，短時間內不會有幸福感、滿足感、愉悅感，還有些人會有一些過度驚醒的狀況，睡眠可能會不好、很容易因為小事情就動怒等。
詹佳達表示，這些症狀通常是定義三天到三十天，如果他這些症狀持續超過1個月，而且會影響他的生活日常，像是工作等，就會把它叫做所謂的「PTSD」，就是創傷後壓力症候群，那他的症狀就是急性壓力反應的延續，這20％的人當中，有將近一半的人，隨著時間慢慢經過，身體就啟動了自我修復的機制，幫助改善症狀。
但相反的，大概有10％的人，症狀還會再持續超過一個月的時間，他的大腦常會反反覆覆同樣地去經歷這些創傷的畫面，就算白天沒有經歷，可能也會在晚上，化為他的惡夢，然後他開始會去逃避，跟這些創傷或壓力源有關的事物。然後他開始會沒有辦法去經歷正面的情緒，對未來充滿悲觀，甚至有一些比較扭曲的認知，像是他可能會覺得自己是一個罪人，是因為他的關係，才會導致其他人遇到那麼大的災厄。
醫師強調，這種症狀如果時間拉長，可能會開始有慢性化的一個傾向，慢性化的創傷後壓力症候群，就比較容易會變成憂鬱症，要提高警覺，因為一旦憂鬱，他不僅僅是對這些創傷的經驗，有負向的感情，甚至可能開始會有一些想要死的念頭、甚至嘗試輕生的想法出現。
詹佳達提到，面對這樣的個案，門診端可以透過像是血清素提升有關的藥物，因為能夠增進大腦的新生，去對抗壓力造成大腦細胞的萎縮，不想吃藥的話，也可以透過適度的心理諮商。或是比較新的治療方式「動眼治療」，對著螢幕的電腦圖片，然後隨著圖片的指引，不斷地去擺動雙眼，因為研究發現，這樣的治療可以對創傷後壓力症候群，達到相當好的治療效果。