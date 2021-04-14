外國人會講「So？」嗎　網揭使用時機：只跟「這種人」說

在英文裡，「So？」是非常口語化的用法，中文解釋意味著「所以勒？」而近日有網友就好奇提問「外國人會講So? 嗎」，引來鄉民分析使用時機，認為只會跟「這種人」說。

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女孩板表示，身邊有些朋友在表達自己無所謂的感受，或是希望對方講話不要講一半的時候，會講「So？」也就是「所以？」她身邊沒什麼外國朋友所以無法確定，但看美劇好像沒看到有人會這樣講，因此並好奇「『So？』這個用法是我們自創的嗎？還是其實外國人也會這樣講呢？」

▲有網友在PTT提問「外國人會講So? 嗎」，引來鄉民分析使用時機，認為只會跟「這種人」說。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友都認為，外國人講So？通常只跟「熟人」講，畢竟這句話聽起來有點沒禮貌，紛紛留言「會啊，我老公美國人，會講」、「哪裡不會？只是有很多用詞可以替代吧！不是跟好朋友講話的話，感覺有點沒禮貌，類似『所以勒』的感覺」、「比較適合跟熟的人用」、「通常用so what吧！感覺是很熟的人才會用」、「會，男友英國人，吵架都會講」、「不熟的通常講so會拉長音so~~~？熟的每句都so？也可以」。

另還有人直指「好像會講 and ？」「之前老闆是外國人，沒聽他單講So」、「So=所以咧…挑釁味濃厚」、「通常是諷刺才會」、「補充一下。 Soˋ bala..bala..和 Soˊ？是完全不一樣的，前者稍微正式的場合還是聽的到的」。（編輯：許苡晴）