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久坐又邊講邊吃！逾5成上班族胃脹氣　吳文傑醫師3招救腸胃

今健康

2021-04-14 18:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
久坐不動邊講邊吃　壞習慣導致排氣不順

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根據最新調查統計，有超過8成的上班族飽受腸胃不適之苦，其中第一為消化不良與脹氣，將近5成的上班族都曾經歷過，而胃食道逆流排名第五，約占16%左右。

員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師說明，一般人每天約製造0.5至2公升的氣，會透過打嗝和放屁排出體外。但若吸入過多氣體、產氣食物與疾病影響，加上久坐不動、邊吃飯邊講話，不只容易在無意間攝取更多空氣，也會因為腸胃蠕動功能變差，造成排氣不順。

吳文傑醫師指出，脹氣常見症狀包含持續性打嗝、肚子痛和大量放屁，甚至可能合併食慾下降、噁心嘔吐等情形。



肚子又鼓又脹　3動作緩解脹氣

吃飽肚子就又硬又鼓，拍起來還有咚咚聲，甚至到晚上就寢，氣還消不了。吳文傑醫師提供三種方法，有助緩解脹氣。第一：起身走動，習慣坐式生活工作者，建議起身走動，搭配簡單伸展動作。

第二：按摩腹部，透過順時針方式，沿著肚子外圍輕輕按摩，透過外力按壓喚醒腸胃，有助促進蠕動。也可嘗試搭配薄荷精油按摩幫助放鬆。

第三：抱腿排氣，平躺後先抬起其中一隻腳，另外一隻腳則盡量平放在地面，以雙手環抱膝蓋，感覺被環抱腳的大腿稍微壓迫腹部，再換邊做。



飲食影響脹氣？注意高產氣食物

吳文傑醫師提醒，多數人脹氣只是暫時、偶爾發生，可以藉由平時飲食調整改善，避開攝取大量高產氣食物。

【蔬菜類】

洋蔥、蒜、韭菜、花椰菜、高麗菜、包心菜、荷蘭豆、豌豆、蘆筍、芋頭、秋葵

【水果類】

西瓜、桃子、李子、梅子、柿子、梨子、蘋果、芒果、櫻桃、酪梨、黑莓、大部分乾果

【蛋白質類】

黃豆、黑豆、豆漿、豆皮、牛奶、羊奶

【穀物類】

麵、麵包、黑麥製品、大麥製品

【堅果類與其他】

腰果、開心果、榛果、蜂蜜、果糖、蘑菇





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