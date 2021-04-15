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中國稱世界在「東升西降」！外媒：自信背後滿滿不安全感

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-15 10:51:23

習近平/中共/中國/十四五/人大/全國人大/林鄭月娥（在角落）
▲中國問題專家洪源遠認為，中共早前發佈的「十四五」計畫所使用的政治語言可見，決策層的不安全感。（圖／美聯社／達志影像）
中國政府先前表示，現在的格局是「東升西降」更充滿自新的認為「時勢都在我們這邊」，但美國政治專家分析中共近期的文件以及國家主席習近平的稿件，認為這些自信甚至是膨風的「自豪」，實際上蘊藏著小心翼翼和不安全感。

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《中國如何跳出貧困陷阱》一書的作者洪源遠（Yuen Yuen Ang）13日投書《華盛頓郵報》，中共早前發佈的「十四五」計畫中，有一些重要線索透露出嚴重的不安全感，還有在新冠肺炎（COVID-19）爆發後成功控制疫情、實現脫貧目標等等，中國對這些成就的自信，都被習近平執政初期難見的謹慎言語、不安全感給削弱。

洪源遠指出，中國政治和西方民主國家不同，民主國家的政治人物都急著發言，但中共只有對外傳遞「加密訊號」，外界只能解讀一些關鍵政治語言。而在「十四五」規劃中，中共表示所面對的挑戰發生了變化，最關注的問題變成了疫情、國際形勢，特別美中關係。

洪源遠指，從「百年未有之大變局」、「國際力量對比深刻調整」兩個關鍵凸顯中共領導層認為，新冠疫情得到控制，加上疫情外交中國在全球地位上升，比5年前更有信心。但同時中共也表現出小心，自認「發展不平衡不充分問題仍然突出」是中國的弱點。

而「十四五」與習近平近期的「說明」中都不斷強調「安全」，比2015年發布的「5年計劃」相比明顯增加。「十四五」中提到了40幾次「安全」，而習近平的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中也重申：「我們越來越深刻地認識到，安全是發展的前提，發展是安全的保障」。

洪源遠認為，習近平政權雖然外表看起來充滿自信，但內部也在努力說服中國人要對黨的領導感到「自信」，但仔細從這些公報來看，可以發現中共自知與兢爭對手美國的差距仍十分遙遠。

▲（圖／翻攝自《華盛頓郵報》）
▲《中國如何跳出貧困陷阱》作者認為，雖然中國表面上強勢，實際上處處透露著不安全的擔憂。（圖／翻攝自《華盛頓郵報》）
 

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