中國稱世界在「東升西降」！外媒：自信背後滿滿不安全感

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洪源遠指出，中國政治和西方民主國家不同，民主國家的政治人物都急著發言，但中共只有對外傳遞「加密訊號」，外界只能解讀一些關鍵政治語言。而在「十四五」規劃中，中共表示所面對的挑戰發生了變化，最關注的問題變成了疫情、國際形勢，特別美中關係。
洪源遠指，從「百年未有之大變局」、「國際力量對比深刻調整」兩個關鍵凸顯中共領導層認為，新冠疫情得到控制，加上疫情外交中國在全球地位上升，比5年前更有信心。但同時中共也表現出小心，自認「發展不平衡不充分問題仍然突出」是中國的弱點。
而「十四五」與習近平近期的「說明」中都不斷強調「安全」，比2015年發布的「5年計劃」相比明顯增加。「十四五」中提到了40幾次「安全」，而習近平的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中也重申：「我們越來越深刻地認識到，安全是發展的前提，發展是安全的保障」。
洪源遠認為，習近平政權雖然外表看起來充滿自信，但內部也在努力說服中國人要對黨的領導感到「自信」，但仔細從這些公報來看，可以發現中共自知與兢爭對手美國的差距仍十分遙遠。
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