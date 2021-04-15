▲ Mitsubishi Outlander PHEV 149.6 萬進化上市，119.6 萬車電分離專案同步登場

純電行駛 52KM 平均油耗 52.4km/L
因應台灣平日通勤，假日出遊的用車習慣，Outlander PHEV 提供三種行駛模式，包含由電池電力驅動的純電動 EV 模式、由引擎發電驅動的串聯行駛模式、以及由引擎發電並與馬達一同驅動的並聯行駛模式。週間通勤時，在電動 EV 模式下，純電可行駛 52KM，純電極速可達 135km/h，台北到桃園來回不耗一滴油。週末長途旅途中，純電可從台北到宜蘭，加油即可延伸續航力。
Outlander PHEV 配置 EV 優先模式、節電/充電模式，車主可自行規劃電能使用的時機，達到最大的省油、省錢效果。充電方面，Outlander PHEV 提供一般 AC 交流充電與 DC 直流充電(快充)兩種充電方式：使用家用充電樁一般 AC 充電設備，最快約 4 小時即可充滿電；外出使用 CHAdeMo 規格快速充電站，小憩 25 分鐘即可充滿 80% 電量，提供車主貼心、便利的充電方式。關於車輛驅動電池，提供里程、電量的雙重保固，驅動電池在實際交車日起 8 年或累積行駛 16 萬公里的保固期間內，如電池容量低於 70% 時，將免費維修或換新。
除了雙動能先進配備外，Outlander PHEV 搭載三菱獨家技術 S-AWC 系統（Super All Wheel Control)超能全時四輪控制系統，在三種驅動模式中（NORMAL一般模式/SNOW雪地模式/LOCK模式)下，各種路況都有能有最佳四輪抓地力。另搭載全新的 SPORT 模式，強化馬達加速反應。在車輛安全性上，搭載三菱 e-Assist 智能安全系統，包含 ACC 主動車距控制巡航系統、FCM 主動式智慧煞車輔助系統、LDW 車道偏移警示等，以及UMS 誤加速抑制及環景影像。
車電分離專案 119.6 萬入主 Outlander PHEV 三年後60%「保證買回」購車方案實施中
本月入主 Outlander PHEV 享 5 萬元購車金、2 萬配件禮（原廠 V-KOOL 全車隔熱紙+MIO C330 行車紀錄器）、安心充電方案（充電樁+20米內免費安裝），4/30 前領牌還有機會獲得市價 19,900 元知名精品行李箱，共計抽出 3 名。售價 149.6 萬元，另同步推出車電分離專案，電池月租輕鬆付，只要月繳 3,199 元電池月租金，即可用 119.6 萬更輕鬆的價格入主。
購買 Outlander PHEV 的車主另可選擇 60%「保證買回」購車方案，只要車主於三年後再購入 Mitsubishi Motors 指定車款，即可享原車輛建議售價（不含配件金額）60% 回購保證，抵用於新車購車費用，等同中華三菱提供愛車的中古車價值保證達 6 成。