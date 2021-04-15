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風潮玩家全新Audi A3 Sportback 138萬元起領潮上市

Carture 車勢文化

2021-04-15 19:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
全新Audi A3 Sportback 於今日正式領潮上市，全車系產品陣列相較於預售期間的五款車型，一舉增加至七款車型選擇，一躍成為德系豪華掀背車中最具競爭力的首選車款，更是年輕客群接觸四環品牌的優質購車選擇。全新Audi A3 Sportback 將於本周末4月17日起進駐全台Audi 授權展示中心，即刻體驗 ”風潮玩家” – 全新Audi A3 Sportback 的領潮魅力！

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設計，始終都是Audi 的品牌核心價值。作為四環旗下最具指標性的掀背車款，Audi A3 車系自1996年問世至今，不只引領豪華品牌之先，開創嶄新的豪華掀背車級距，並於1996、2012，2013和2020年四度獲得德國金舵獎最佳小型掀背車的殊榮，其各方面傑出的產品設計，更是引領當代潮流趨勢！依循歷代車系優異的設計傳統，全新A3 Sportback 銳利動感的外觀造型，其線條元素融合四環新世代設計語彙，車頭前方內建蜂巢格柵的大型寬幅單體式六角型水箱護罩，前保桿兩側下方大型斜角設計進氣口，散發出強烈運動跑格與銳利無比的視覺感受。此外極為傾斜的C柱設計、採用內凹設計的車側鈑件折線、楔形尾燈組及周圍環形肩線，刻劃出充滿肌力感的車身線條，搭配後尾門擾流板及後保桿下方擴散器和梯形尾飾管，賦予全新A3 Sportback 更多運動跑格元素。

此外Audi 最引以為傲的先進燈光照明科技，其設計所蘊藏的涵義不斷與時俱進，全新A3 Sportback 全車系標配LED極光頭燈、LED識別燈和LED尾燈組(含動態指示方向燈)，車主另可選配Matrix 矩陣式 LED 頭燈(含數位日行燈)，提供包括智慧控制的防眩Matrix LED遠光燈、動態轉向輔助燈等許多功能，以及離家/返家的動態燈光展演。未來Audi 車款的燈光設計將不僅止於提供照明而已，更是耀眼的潮流指標，其設計上的獨特性及強大科技應用，將成為汽車主動與周遭用車環境進行溝通的重要媒介，以及提升人車安全的關鍵環節。

全新A3 Sportback 的座艙設計同樣科技滿點，採用以駕駛為導向的新世代直覺化數位座艙，藉此符合其個性化掀背坐駕的車格設定， 而advanced以上車型均標配12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，並配置10.1 吋MMI多媒體觸控螢幕附手寫辨識功能，及Audi 智慧型手機介面及無線充電座等功能，直覺化整合式的座艙設計讓科技隨時觸手可及，輕鬆享受智慧便利的行車生活。此外全新A3 Sportback 也首次導入先進電子線傳排檔設計、觸控音響控制旋鈕及雙區恆溫空調控制介面，而advanced以上車型更標配多彩環艙氛圍套件。

這次導入國內的全新A3 Sportback 搭載兩款四環新世代動力規格，分別為30 TFSI車型的1.0升缸內直噴渦輪增壓引擎，以及35 TFSI車型的1.5升缸內直噴渦輪增壓引擎，兼具體積輕巧、節能舒適與高效率、高效能等優點。其中「節能新星」全新A3 Sportback 30 TFSI車型搭載的1.0升引擎，在缸內直噴技術和渦輪增壓科技的加持下，可輸出110 hp 最大馬力和200 Nm 最大扭力，不僅可完整滿足一般都會行駛需求，透過多項尖端技術的優化調校，賦予引擎擁有平順、流暢的運轉品質，並具備低稅負優勢，其整體油耗表現一舉達到20.1 km/l的優異水準！

至於35 TFSI車型的1.5升引擎除了擁有「同級最強」的動力輸出外，在缸內直噴技術及渦輪增壓科技加持下，可輸出同級車中最強勁的150 hp最大馬力和250 Nm最大扭力，同時在先進的CoD主動式汽缸管理系統精準控制下，能夠在引擎處於低、中負載時，透過油門踏板感知器關閉兩個汽缸啟動運作模式，讓引擎擁有最節能的表現。

上述兩款新世代動力系統，均同步搭載四環最先進的48V輕型複合動力系統，完美結合出色結合效能與便利性。透過48V皮帶啟動馬達發電機、DC-DC 轉換器與48V 電力系統等三大核心元件的完美運作下，系統中的48V 鋰電池可協助在引擎熄火滑行期間，供應電力至各個附屬裝置，並在引擎耗能較大的起步階段，透過此系統讓起步更為平順細緻，不僅可減少引擎耗能，更創造出優異的油耗表現。

四環旗下最新世代的「勁潮鋼砲」Audi S3 Sportback 於今日同步火熱登場，造型設計上維持高性能車款一貫的霸氣造型，除了醒目的S3專屬運動化外觀套件外，搭配全景式電動玻璃天窗、S3 專屬鋁合金塗裝車外後視鏡，營造出強烈鋼砲車格設定。全新Audi S3 Sportback 的車室座艙除延續駕駛導向設計之外，更同步增添許多運動化配件，如Fine Nappa真皮跑車式座椅、黑色織布頂篷、不鏽鋼油門 / 煞車踏板及S 式樣門檻踏板，打造性能味十足的駕駛座艙。

全新Audi S3 Sportback 強悍的性能表現，源自其所搭載的2.0升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可爆發出310 hp 最大馬力與400 Nm 最大扭力，在七速 S-tronic 自手排變速箱及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的強勢加持下，僅需 4.8秒即可完成0-100 km/h 加速衝刺，極速達250 km/h。為了匹配其強悍性能，更標配18吋Audi Sport鋁圈搭配紅色塗裝卡鉗、跑車式轉向系統、運動化電子可調式阻尼懸吊等性能配備。

隨著國內消費者對於車輛主動安全配備更趨重視，全新A3 Sportback 完備的全方位駕駛輔助系統包括：ACC主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、主動緊急待援輔助系統、車道變換輔助系統(盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流警示及自動停車輔助系統等都列為全車系標配，再加上ABS防鎖定煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、ASR循跡防滑系統和ESC行車動態穩定系統，全面提供安心無虞的駕駛環境。

台灣奧迪針對全新A3 Sportback 導入同級車款中最完整的產品陣線，涵蓋三個動力級距共七款車型，提供最多元豐富的產品組合，完整滿足不同客層的用車需求。全新A3 Sportback 建議售價138萬元起，憑藉著極具競爭力的價格優勢，期盼讓更多喜愛德系豪華掀背級距的年輕客群，輕鬆入主這部最優質的首選車款。

為了滿足消費者期待，台灣奧迪也特別推出A3 Sportback 35 TFSI Edition One 限量版車型，並針對外觀和內裝部分新增多項升級配備，如S line 黑色風格外觀套件，包含黑色車頂架與黑色後視鏡、S line 式樣門檻踏板、18 吋 Audi Sport 鋁圈、運動化懸吊系統，以及Edition One 內裝套件包含雙前座跑車座椅、Torsion織布與透氣皮質座椅搭配黃色縫線、黑色織布頂篷、瑪瑙灰內裝飾板和內裝皮質門把扶手等均在標配之列。

台灣奧迪敬邀您搶先體驗四環最新「風潮玩家」的領潮魅力，如欲了解更多關於全新Audi A3 Sportback車系的相關預售資訊，請洽Audi Taiwan官網

【Audi A3 Sportback 產品科技介紹影片】

新世代設計語彙

燈光科技

直覺化數位座艙操作體驗

注意事項：本媒體新聞資料所提供之原廠車圖僅供介紹參考，實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。

【全新Audi A3 Sportback 全車系建議售價】
Audi S3 Sportback

 NT$ 259萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One

 NT$ 171萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI S line

 NT$ 169萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced

 NT$ 155萬元
Audi A3 Sportback 35 TFSI

 NT$ 150萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced

 NT$ 145萬元
Audi A3 Sportback 30 TFSI

 NT$ 138萬元
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