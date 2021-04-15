風潮玩家全新Audi A3 Sportback 138萬元起領潮上市

此外Audi 最引以為傲的先進燈光照明科技，其設計所蘊藏的涵義不斷與時俱進，全新A3 Sportback 全車系標配LED極光頭燈、LED識別燈和LED尾燈組(含動態指示方向燈)，車主另可選配Matrix 矩陣式 LED 頭燈(含數位日行燈)，提供包括智慧控制的防眩Matrix LED遠光燈、動態轉向輔助燈等許多功能，以及離家/返家的動態燈光展演。未來Audi 車款的燈光設計將不僅止於提供照明而已，更是耀眼的潮流指標，其設計上的獨特性及強大科技應用，將成為汽車主動與周遭用車環境進行溝通的重要媒介，以及提升人車安全的關鍵環節。
至於35 TFSI車型的1.5升引擎除了擁有「同級最強」的動力輸出外，在缸內直噴技術及渦輪增壓科技加持下，可輸出同級車中最強勁的150 hp最大馬力和250 Nm最大扭力，同時在先進的CoD主動式汽缸管理系統精準控制下，能夠在引擎處於低、中負載時，透過油門踏板感知器關閉兩個汽缸啟動運作模式，讓引擎擁有最節能的表現。
上述兩款新世代動力系統，均同步搭載四環最先進的48V輕型複合動力系統，完美結合出色結合效能與便利性。透過48V皮帶啟動馬達發電機、DC-DC 轉換器與48V 電力系統等三大核心元件的完美運作下，系統中的48V 鋰電池可協助在引擎熄火滑行期間，供應電力至各個附屬裝置，並在引擎耗能較大的起步階段，透過此系統讓起步更為平順細緻，不僅可減少引擎耗能，更創造出優異的油耗表現。
全新Audi S3 Sportback 強悍的性能表現，源自其所搭載的2.0升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，可爆發出310 hp 最大馬力與400 Nm 最大扭力，在七速 S-tronic 自手排變速箱及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統的強勢加持下，僅需 4.8秒即可完成0-100 km/h 加速衝刺，極速達250 km/h。為了匹配其強悍性能，更標配18吋Audi Sport鋁圈搭配紅色塗裝卡鉗、跑車式轉向系統、運動化電子可調式阻尼懸吊等性能配備。
台灣奧迪針對全新A3 Sportback 導入同級車款中最完整的產品陣線，涵蓋三個動力級距共七款車型，提供最多元豐富的產品組合，完整滿足不同客層的用車需求。全新A3 Sportback 建議售價138萬元起，憑藉著極具競爭力的價格優勢，期盼讓更多喜愛德系豪華掀背級距的年輕客群，輕鬆入主這部最優質的首選車款。
為了滿足消費者期待，台灣奧迪也特別推出A3 Sportback 35 TFSI Edition One 限量版車型，並針對外觀和內裝部分新增多項升級配備，如S line 黑色風格外觀套件，包含黑色車頂架與黑色後視鏡、S line 式樣門檻踏板、18 吋 Audi Sport 鋁圈、運動化懸吊系統，以及Edition One 內裝套件包含雙前座跑車座椅、Torsion織布與透氣皮質座椅搭配黃色縫線、黑色織布頂篷、瑪瑙灰內裝飾板和內裝皮質門把扶手等均在標配之列。
台灣奧迪敬邀您搶先體驗四環最新「風潮玩家」的領潮魅力，如欲了解更多關於全新Audi A3 Sportback車系的相關預售資訊，請洽Audi Taiwan官網。
【Audi A3 Sportback 產品科技介紹影片】
新世代設計語彙
燈光科技
直覺化數位座艙操作體驗
注意事項：本媒體新聞資料所提供之原廠車圖僅供介紹參考，實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。
| 【全新Audi A3 Sportback 全車系建議售價】
| Audi S3 Sportback
| NT$ 259萬元
| Audi A3 Sportback 35 TFSI Edition One
| NT$ 171萬元
| Audi A3 Sportback 35 TFSI S line
| NT$ 169萬元
| Audi A3 Sportback 35 TFSI advanced
| NT$ 155萬元
| Audi A3 Sportback 35 TFSI
| NT$ 150萬元
| Audi A3 Sportback 30 TFSI advanced
| NT$ 145萬元
| Audi A3 Sportback 30 TFSI
| NT$ 138萬元