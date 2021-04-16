媽媽把兒子塗鴉刺在手臂 下秒發現作者是他超崩潰！
The China Post/綜合報導
2021-04-16 23:00:00
The China Post報導，中國影音短片社群平台抖音(Tik Tok)近年來掀起不少爆紅挑戰，近日一名美國媽媽接受「最無意義刺青」挑戰，影片中只見她捲起袖子露出刺青，讓不少網友捧腹大笑，在網上被瘋傳。
近日，一名抖音網友 (@pigeonsandfries) 發起挑戰，邀請大家分享秀出最無意義的刺青。挑戰發起後，許多網友紛紛響應分享自己的刺青，然而，其中一位成功網民注意，獲得最無意義刺青的頭銜。
這名網友 (@th3victorygarden)於周三貼出一則短影音，影片中只見她捲起袖子，手臂上刺著一棵彩色棕梠樹，旁邊放著一個類似骷髏的巨大石頭。
她在影片中表示：「這是我兒子的朋友畫的，我一開始以為是我兒子畫的。」
這位媽媽承認，當時她以為這個很酷的圖案是他兒子親手畫的，所以才決定以此為底設計刺青圖案。
待刺青完成之後，她才驚覺原來這幅塗鴉是他兒子朋友Kevin的蠟筆創作。她表示，Kevin今年六歲，而她至今仍未向Kevin的父母透漏這個刺青是他們兒子的創作。她表示，Kevin今年六歲，而她至今仍未向Kevin的父母透漏這個刺青是他們兒子的創作。