媽媽把兒子塗鴉刺在手臂　下秒發現作者是他超崩潰！

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她在影片中表示：「這是我兒子的朋友畫的，我一開始以為是我兒子畫的。」

▲一名美國媽媽接受「最無意義刺青」挑戰，影片中只見她捲起袖子露出刺青，讓不少網友捧腹大笑，在網上被瘋傳。(圖|翻攝自抖音)

她表示，Kevin今年六歲，而她至今仍未向Kevin的父母透漏這個刺青是他們兒子的創作。她表示，Kevin今年六歲，而她至今仍未向Kevin的父母透漏這個刺青是他們兒子的創作。