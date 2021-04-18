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提早準備枯水期延長最壞劇本　中央、高雄將新鑿60口井

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-18 11:42:13｜2021-04-18 11:49:47

水利署長賴建信（右），和高雄市長陳其邁今日上午到高屏溪攔河堰管理中心，視察高屏堰抗旱2.0工作成果。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
▲水利署長賴建信（右），和高雄市長陳其邁今日上午到高屏溪攔河堰管理中心，視察高屏堰抗旱2.0工作成果。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
全台水情吃緊，高雄市長陳其邁與水利署長賴建信，今（18）日上午到高屏溪攔河堰管理中心，視察高屏堰抗旱2.0工作成果，高雄市長陳其邁則指出，已經下令主計處全力配合包括抽水機、鑿水井設備的緊急採購部分，全力的支援，災損金的部分已和主計處、水利局都開過會，也會和中央反映業者的損失，希望說能夠有所補償。

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水利署長賴建信指出，高屏溪一直是高雄的重要的水源，民國104年的時候有訂下一個一個標準，只要高屏溪的流量低於9.1 CMS，就要進入分區輪流供水，現在流量是3.8 CMS，仍未進入分區輪流供水，主要就是因為我們用多元的水源，伏流水是一個最大的一個救命的來源，增加了50萬噸的水量，還有再生水也多增加一些水量，但是現在時序走到4月中旬，雖然說氣象專家預測5月底、6月初可能會有梅雨，但是要預先設想最惡劣的狀況，若是梅雨晚到，或是梅雨實際上量比較少的時候，期待高雄市還能穩定供水。

▲高屏堰流量歷年曲線，至4月16日，高屏溪流量僅有3.8CMS。（圖／翻攝自水利署簡報）
▲高屏堰流量歷年曲線，至4月16日，高屏溪流量僅有3.8CMS。（圖／翻攝自水利署簡報）
賴建信說，中央以「多省水、多找水、多調水」等三個面向來進行水資源調度計畫；「多省水」的部分，中央旱災應變中心4月16日已決議工業用水節水率要從7%提升至11%，並跟國防部協調，利用國防部的RO等級移動式淨水設備進入到產業園區，廠商若是補水的時候，只要利用區內的廢水回收再利用，就可以產生補水的效果。

「多找水」的部分，既有的26口水井復抽，每日將可增加6.1萬噸的水量，水利署目前也已發包30口新設水井，預計4月底完成10口，每日可增加1萬噸水量，5月底水井到位後，將增加至每日3萬噸。

「多調水」部分則有兩個目的，第一就是要讓澄清湖的水量慢慢地提升，九曲堂取水導入的時候，預期澄清湖的水位就可以慢慢的回升，澄清湖水位回升對民生的供水非常的重要，其次的部分是南化水庫，若是梅雨不來，希望台南的用水儘量從較大的曾文水庫取用，就近支援台南市區，南化水庫的水轉供高雄，用水更穩定。

▲陳其邁視察鑿井工程進度。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
▲陳其邁視察鑿井工程進度。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
高雄市水利局則指出，4月17日市府已完成佈設10台移動抽水機，4月20日起每日可新增3萬噸表面水抽取，並將於九曲工作站、高雄給水廠、竹寮取水站陸續新設30口水井，預計可新增9萬噸水量，依此計算，5月30後每日將可新增12萬噸的水量。

高雄市長陳其邁強調，水情確實是非常的嚴峻，停水、減壓或者是各種節水措施，都是不得已，對造成不便也要跟市民說聲抱歉，在相關預算上的支應，即便是晚上都要上班批公文採購必要設備機具，以及鑿井人員的需求，現在全台灣大家都在搶，所以相關部分，市府絕對會百分百支持水利局的相關因應措施。

▲水利署長賴建信和高雄市長陳其邁今日上午到高屏溪攔河堰管理中心視察，並表示中央和高雄將各新鑿30口水井，總共60口井，因應旱情變化。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
▲水利署長賴建信和高雄市長陳其邁今日上午到高屏溪攔河堰管理中心視察，並表示中央和高雄將各新鑿30口水井，總共60口井，因應旱情變化。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.18）
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