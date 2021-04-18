提早準備枯水期延長最壞劇本 中央、高雄將新鑿60口井
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-18 11:42:13｜2021-04-18 11:49:47
全台水情吃緊，高雄市長陳其邁與水利署長賴建信，今（18）日上午到高屏溪攔河堰管理中心，視察高屏堰抗旱2.0工作成果，高雄市長陳其邁則指出，已經下令主計處全力配合包括抽水機、鑿水井設備的緊急採購部分，全力的支援，災損金的部分已和主計處、水利局都開過會，也會和中央反映業者的損失，希望說能夠有所補償。
水利署長賴建信指出，高屏溪一直是高雄的重要的水源，民國104年的時候有訂下一個一個標準，只要高屏溪的流量低於9.1 CMS，就要進入分區輪流供水，現在流量是3.8 CMS，仍未進入分區輪流供水，主要就是因為我們用多元的水源，伏流水是一個最大的一個救命的來源，增加了50萬噸的水量，還有再生水也多增加一些水量，但是現在時序走到4月中旬，雖然說氣象專家預測5月底、6月初可能會有梅雨，但是要預先設想最惡劣的狀況，若是梅雨晚到，或是梅雨實際上量比較少的時候，期待高雄市還能穩定供水。
賴建信說，中央以「多省水、多找水、多調水」等三個面向來進行水資源調度計畫；「多省水」的部分，中央旱災應變中心4月16日已決議工業用水節水率要從7%提升至11%，並跟國防部協調，利用國防部的RO等級移動式淨水設備進入到產業園區，廠商若是補水的時候，只要利用區內的廢水回收再利用，就可以產生補水的效果。
「多找水」的部分，既有的26口水井復抽，每日將可增加6.1萬噸的水量，水利署目前也已發包30口新設水井，預計4月底完成10口，每日可增加1萬噸水量，5月底水井到位後，將增加至每日3萬噸。
「多調水」部分則有兩個目的，第一就是要讓澄清湖的水量慢慢地提升，九曲堂取水導入的時候，預期澄清湖的水位就可以慢慢的回升，澄清湖水位回升對民生的供水非常的重要，其次的部分是南化水庫，若是梅雨不來，希望台南的用水儘量從較大的曾文水庫取用，就近支援台南市區，南化水庫的水轉供高雄，用水更穩定。
高雄市水利局則指出，4月17日市府已完成佈設10台移動抽水機，4月20日起每日可新增3萬噸表面水抽取，並將於九曲工作站、高雄給水廠、竹寮取水站陸續新設30口水井，預計可新增9萬噸水量，依此計算，5月30後每日將可新增12萬噸的水量。
高雄市長陳其邁強調，水情確實是非常的嚴峻，停水、減壓或者是各種節水措施，都是不得已，對造成不便也要跟市民說聲抱歉，在相關預算上的支應，即便是晚上都要上班批公文採購必要設備機具，以及鑿井人員的需求，現在全台灣大家都在搶，所以相關部分，市府絕對會百分百支持水利局的相關因應措施。