喉嚨卡卡是感冒？胃食道逆流？　醫：出現異狀速就醫，小心是癌症！

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喉嚨卡卡與癌症有關？出現異狀儘早就醫
王俞鈞醫師說明，診斷時會先了解症狀，也會詢問過去病史、家族史及菸酒檳榔使用狀況等，除了基本檢查，必要時也會使用內視鏡檢查鼻、咽、喉等部位。醫師強調患者身上可能同時並存多個疾病造成喉嚨異物感，治療方式會因應不同疾病，適當地作轉介。
王俞鈞醫師分享，一位患者因喉嚨卡卡持續數月，原以為是魚刺卡在喉嚨裡，經內視鏡檢查後，發現左側舌根有腫塊，經過切片檢查後，確診為鱗狀上皮細胞癌，已是口咽癌第四期。由於口咽癌最常見症狀為頸部腫塊，且早期不易發現，若發現身體異狀，應儘早就醫檢查，才會有相對好的預後。
還有一位因喉嚨異物感持續半年就診，患者併有聲音沙啞、咳濃痰、鼻塞等症狀，檢查後發現同時有慢性鼻竇炎及聲帶節結，詳細討論後先治療慢性鼻竇炎，手術後除了症狀改善，也發現患者清喉嚨次數減少，聲音沙啞改善，持續追蹤後聲帶節結狀況也消失。
戒菸檳酒 良好生活助改善
面對喉嚨卡卡等問題，首先還是須經醫師專業診斷，不同疾病會有不同治療方式。王俞鈞醫師提醒平時應培養良好的生活及飲食習慣，包含戒菸、戒酒、少吃油炸和甜食，如接受治療後沒有改善，建議接受進一步檢查，以利確定病因再對症下藥