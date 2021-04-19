得心臟病發生憂鬱症風險高3倍！恐升高皮質醇增加血栓風險 醫籲3招解「憂」護「心」

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憂鬱、沮喪、煩悶、無精打采通常是短暫的情緒反應，但是當身體健康狀況亮起紅燈，負面情緒可能持續影響身體並引發憂鬱症。哈佛大學醫學院表示，美國成人約有五分之一在一生中受到憂鬱症影響，其中患有心臟疾病者的憂鬱症風險，是一般人的三倍之高。
哈佛大學醫學院統計顯示，憂鬱症的常見症狀包括：疲勞、精神不振、食慾下降、難以入睡、缺少自我認同價值、情緒容易失控、易感覺煩躁和沮喪、難以集中精神、記憶力下降。另外，如果過去一個月經常感覺沮喪、憂鬱、絕望；或過去一個月對以往的喜好興趣失去動力，皆可能是憂鬱症的臨床表現。
心臟醫學智庫Lown Institute心血管研究小組主任、心臟科醫師Alyson Kelley-Hedgepeth表示，確診心臟病對許多人而言，是影響一生的重大事件，病人產生沮喪、焦慮、憂鬱的情性相當常見。Hedgepeth 認為，心臟病人可以採取積極的方式改變生活型態，對情緒和心臟健康都有好處，但也強調一旦確診憂鬱症，接受抗憂鬱治療仍有其必要。
憂鬱症升高皮質醇 恐增血栓風險
「包括藥物在內的抗憂鬱症治療，主要作用之一是緩解憂鬱症症狀，讓病人更有動力改變行為模式」，Hedgepeth指出，憂鬱症病人由於缺乏動力，很難堅持健康的生活型態，如注重均衡飲食、定期運動鍛練、按時服用處方藥等。Hedgepeth提醒，憂鬱症與焦慮症易同時發生，進而促使「壓力荷爾蒙」皮質醇分泌增加，導致血壓、血糖上升，對身體帶來更多不利影響。
另外，憂鬱症也可能增加體內發炎反應，而發炎反應是促使血中斑塊形成的原因之一，也容易讓血小板細胞更為黏稠，升高血管中累積成斑塊甚至血栓的風險，使病人更容易發生心血管事件。
根據《美國心臟協會雜誌》的研究回顧，使用「選擇性血清素再回收抑制劑」（SSRI）能幫助緩解冠心病患者的憂鬱症症狀。Hedgepeth 認為，採用藥物治療改善症狀，有助於帶動病人採取更積極的生活模式。此外，諮商治療、行為療法也被證明有正面幫助。
運動打坐睡好覺 改善精神與心血管健康
Hedgepeth 建議，日常生活中可藉由三種方式來改善精神與心血管健康：適量運動、充足品質的睡眠、幫助放鬆的冥想與打坐。她鼓勵所有憂鬱症患者都應該適當運動，對於改善症狀相當有幫助。建議有慢性睡眠問題的人，可練習打坐、冥想，透過注意呼吸的方式讓身體慢慢放鬆，對經常睡到半夜就醒來的成人相當有效。
大腦與心臟健康的連結逐漸受到重視，臨床上也會採取簡單的測試評估心臟病人是否有憂鬱症傾向。Hedgepeth提醒，如果本身已在心臟專科就診，可多與主治醫師分享自己的情緒感受，讓醫師能及早注意是否有憂鬱症問題。
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