特企／亞果遊艇集團　規劃精彩海洋旅遊行程

國內遊艇第一品牌亞果遊艇自去年上櫃後捷報不斷，積極形塑海洋生活風格帶給台灣大眾，目前在台南安平、高雄、台北、澎湖皆有據點，提供會員全方面的服務，近期也將觸角延伸至澎湖青灣，以希臘克里特島做為靈感繆思使澎湖展現不同面貌，將台灣本島與離島的海陸旅遊行程串聯，讓海洋旅遊渡假產業更趨完備，亦能吸引廣大國內外遊客享受不同風情的頂級海洋旅遊行程。





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最特別的是，由亞果遊艇集團旗下亞青海洋文創於2018年標下澎湖青灣50年BOT開發營運權，全區占地18公頃，已規劃開發30棟濱海渡假VILLA，亦承接浮潛中心、大山國際藝術村及青灣仙人掌公園整建及營運。對於濱海渡假VILLA的規劃，亞果歡迎熱愛海洋文化且願以克里特島為意象的優秀建築設計師們共襄盛舉，盡情揮灑建立個人獨特建築作品，同時在此地注入嶄新多元藝術風格，可以見得，如此創舉將成為澎湖青灣VILLA一大特色亮點。





預計澎湖青灣的VILLA濱海渡假村於2024年完工，此位置位於澎湖西南隅，三面環海並緊臨海灘，距離澎湖機場及馬公港僅15分鐘車程，島內有玄武岩的自然景觀、大山砲台、小山砲台等歷史遺跡，整個地理位置和型態極像希臘的克里特島，因此亞果亦將打造澎湖版之希臘克里特島渡假勝地為使命。經由亞果完整結合澎湖青灣、台南安平水岸VILLA和高雄亞灣，規劃精緻海陸遊程將成為新形態旅遊指標，亦提供遊客頂級國際遊艇渡假新體驗。











