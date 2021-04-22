房市／盤點桃園市生活圈　八德這區漲最多

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八德的區公所生活圈中古大樓是桃園市的生活圈之中漲幅最高，信義房屋八德長興店店長張國彥分析有三個原因，第一，八德區公所生活圈因為土地多、新建案多，且房價基期較低，單價19-21萬的大樓，吸納雙北客群，拉抬單價。
第二，鄰近的北大特區與大湳廣豐生活圈的比價效應，張國彥表示，區公所生活圈所在的八德擴大重劃區與三峽的北大特區開車最快約10分鐘，許多到三峽北大特區看屋的北客，因為北大特區的房價已高，會往後下一個交流道到八德擴大重劃區看屋，因為八德擴大重劃區與北大特區一樣有軌道建設、街廓整齊等優點，但房價卻比北大特區親民許多。
而部分客群到大湳廣豐生活圈看過後，發現若以同樣屋齡10年內的中古大樓，八德擴大重劃區單價親民，僅生活機能尚未健全。
最後，而基期低與比價效應不足以支撐消費者到此購屋，還有未來發展性加乘支撐，張國彥表示，交通建設提升買賣雙方對未來發展的預期心理，像是捷運綠線G01、G02持續施工中，2026年也將增設大鶯豐德交流道，交通更為便利。
房地合一2.0確定今年7月1日上路後，張國彥觀察，區公所生活圈所在的八德擴大重劃區的預售屋拋售的委託量並沒有太多，主因還是105年後房市空頭後，置產客大多陸續在105-108年之間出場，因此現今八德擴大重劃區的購屋族群，還是以自住的首購、換屋族群居多。