房市／盤點桃園市生活圈　八德這區漲最多

八德區
▲八德區公所生活圈為桃園市的生活圈中，去年房價漲幅最多。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-04-22 08:30:00

根據桃園不動產交易e指通統計的實價資料，桃園市的生活圈中，去年中古大樓房價漲幅最大為八德區的區公所生活圈高達近2成，在地房仲分析，區公所生活圈所在的八德擴大重劃區因基期低、房價親民吸引北客比價而來、更有捷運綠線與增設交流道的建設題材支撐，三點因素支撐房價拉抬幅度為全桃園市之冠。

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根據桃園不動產交易e指通統計，桃園市的生活圈中，中古屋去年房價漲幅最高為八德區的區公所生活圈16.7%，由單價14.81萬漲至17.29萬，漲幅高達16.7%；遠高於中壢區的中原大學生活圈的漲幅13.8%、桃園高速鐵路特區的漲幅13%、龜山區迴龍地區的漲幅9.4%、桃園區的大有地區的漲幅8.4%、平鎮的平鎮國中生活圈的漲幅7.4%、蘆竹區的大竹地區的漲幅6.1%。

八德的區公所生活圈中古大樓是桃園市的生活圈之中漲幅最高，信義房屋八德長興店店長張國彥分析有三個原因，第一，八德區公所生活圈因為土地多、新建案多，且房價基期較低，單價19-21萬的大樓，吸納雙北客群，拉抬單價。

第二，鄰近的北大特區與大湳廣豐生活圈的比價效應，張國彥表示，區公所生活圈所在的八德擴大重劃區與三峽的北大特區開車最快約10分鐘，許多到三峽北大特區看屋的北客，因為北大特區的房價已高，會往後下一個交流道到八德擴大重劃區看屋，因為八德擴大重劃區與北大特區一樣有軌道建設、街廓整齊等優點，但房價卻比北大特區親民許多。

而部分客群到大湳廣豐生活圈看過後，發現若以同樣屋齡10年內的中古大樓，八德擴大重劃區單價親民，僅生活機能尚未健全。

最後，而基期低與比價效應不足以支撐消費者到此購屋，還有未來發展性加乘支撐，張國彥表示，交通建設提升買賣雙方對未來發展的預期心理，像是捷運綠線G01、G02持續施工中，2026年也將增設大鶯豐德交流道，交通更為便利。

房地合一2.0確定今年7月1日上路後，張國彥觀察，區公所生活圈所在的八德擴大重劃區的預售屋拋售的委託量並沒有太多，主因還是105年後房市空頭後，置產客大多陸續在105-108年之間出場，因此現今八德擴大重劃區的購屋族群，還是以自住的首購、換屋族群居多。

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