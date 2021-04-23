神還原「國寶」美食　好市多瘋搶囤貨

在（2020）年美式賣場COSTCO所販賣的雞腿麵爆紅，各個網紅和Youtuber相繼開箱分享，造成一波旋風熱潮，甚至火紅到外國，沒想到，近來一款湯麵在好市多臉書社團引起熱議，才開賣沒幾天就悄悄的在社團造成風潮，社團網友直呼說：「噓～不要太大聲，要不然之後又買不到了。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近來一款湯麵在好市多臉書社團引起熱議，才開賣沒幾天就悄悄的在社團造成風潮。（圖／資料照片）

× ▲近來一款湯麵在好市多臉書社團引起熱議，才開賣沒幾天就悄悄的在社團造成風潮。（圖／資料照片）

原來，能夠快速圈粉網友的好味道，就是四月於好市多獨家販售的新品「五木擔仔麵」，僅需約四分鐘，就能神還原國寶經典台味，據網友開箱表示「這家肉燥真的就像阿嬤煮的，沒有唬爛，還有顆茶葉蛋，蠻入味，對我這種客群就是方便。」





擔仔麵曾被台南市民稱作「國寶」美食，甚至曾出現在總統府的國宴菜單內，一碗擔仔麵的靈魂在於「肉燥」，這次五木擔仔麵遵循傳統選用100%精選台灣豬肉、紅蔥頭、大蒜、胡椒粉、五香粉等，採用「古法精燉肉燥」熬製，加上鮮甜爽口的湯頭，還吃得到鮮甜蝦米與青綠翠蔥，最後加上一顆畫龍點睛的「茶葉滷蛋」，完美傳承台式鮮美的風味！





▲採用「古法精燉肉燥」熬製，加上鮮甜爽口的湯頭，還吃得到鮮甜蝦米與青綠翠蔥，最後加上一顆畫龍點睛的「茶葉滷蛋」，完美傳承台式鮮美的風味！（圖／資料照片）

× ▲採用「古法精燉肉燥」熬製，加上鮮甜爽口的湯頭，還吃得到鮮甜蝦米與青綠翠蔥，最後加上一顆畫龍點睛的「茶葉滷蛋」，完美傳承台式鮮美的風味！（圖／資料照片）

受疫情影響，民眾更加願意在家下廚，根據知名電商統計，在2020年平台麵類產品銷售成長9成，推敲現今煮麵已漸漸成為飯桌上常見的主食，消費者更注重的是健康和豐富的口味。「五木擔仔麵」不僅神還原了60年代老台南人的味蕾，麵體採用非油炸製程，同時保持口感筋道爽滑，加上一顆甘醇味美的茶香滷蛋，怪不得網友都說「懷念老家的擔仔麵還加顆蛋」、「好市多獨賣，看來又要先囤貨了」、「口味連小孩都超愛，一碗搞定小孩超方便」。





▲受疫情影響，民眾更加願意在家下廚。（圖／資料照片）