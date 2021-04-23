好市多牛排化身「高級西餐」！他曝神級撇步 婆媽全認同
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大民眾喜愛；近日，一名男網友在臉書表示，他到好市多買了牛小排，回家後立刻拆封分裝，並加入1物保存，讓全場網友一看暴動直呼「變高級西餐了」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-23 15:45:40
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，他到好市多選購無骨小牛排，看到這包油花分布相當均勻，立刻拿了就衝到櫃台結帳，回家後拆開分裝，「通常我買回來會馬上分裝在袋子裡，加入一些橄欖油，再放冷凍保存，這樣肉就比較不會結霜，也可以保存得比較久」，笑稱「跟油封肉品的概念一樣，只是比較DIY」。
畫面中可見，原PO將一大盒牛小排利用塑膠袋分裝成3等分，並在塑膠袋內倒入適量橄欖油，讓肉品之間覆蓋一層薄薄的油。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，許多網友看完興奮直嚷「油封肉，變高級西餐了哈哈哈哈哈！」「真的不錯ㄟ」、「看了都餓了」、「一下鍋煎，牛肉香滿屋」、「這超好吃的，完勝五星級飯店」；不過，也有網友分享「我直接買真空包，便宜一點又好用」。（編輯：賴詠璿）