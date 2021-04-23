影／50年愛情長跑！77歲爺爺求婚驚喜　奶奶圓夢淚灑全場

▲ 50年不離不棄的愛情長跑，譚爺爺要一圓奶奶的求婚夢想。（圖／練愛事務所 授權）
▲ 50年不離不棄的愛情長跑，譚爺爺要一圓奶奶的求婚夢想。（圖／練愛事務所 授權）

影像中心/綜合報導

2021-04-23 18:52:44

謝謝你願意嫁給我！今年已經77歲的譚爺爺，與譚奶奶結為連理已經有50年，當初在某舞會上一見鍾情譚奶奶，便展開追求，交往五年後才決定攜手走入婚姻。兩人愛情長跑50年，但深愛譚奶奶的他，一直覺得沒給奶奶一個特別的「求婚驚喜」感到愧疚，於是拜託「練愛事務所」一同準備這一場久違多年的圓夢企劃。

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▲ 譚爺爺真情告白「願我們的愛情，永遠永遠」。（圖／練愛事務所 授權）
影片中譚爺爺透露，自己在空軍官校畢業後，1971年在某舞會上與譚奶奶相遇，奶奶特有的氣質讓他一見鍾情：「這個就是我太太了」。譚奶奶為他生下兩個孩子，由於奶奶本身有胎盤滯留的問題，每次生小孩都是遊走在生死關頭之際，這也讓譚爺爺更加確定「要好好珍惜身旁這個人」的決心。譚爺爺苦嘆當初傳統結婚，只是套上黃金戒指意思意思，未給太太一個難忘的求婚回憶，於是拜託練愛事務所，與他一起企劃一場令奶奶難忘的求婚驚喜。

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▲ 譚爺爺拿出鑽戒，再次與奶奶求婚「老婆，我愛你」。（圖／練愛事務所 授權）
影片中剛回到家的奶奶，驚見爺爺穿著一身帥氣西裝，突然打開收音機奏下浪漫音樂，與奶奶一起共舞。「今天是我們結婚五十周年」深情的譚爺爺擁著奶奶，邊輕輕哼唱，畫面十分浪漫，譚奶奶雖然覺得奇怪，卻也是沉浸在那浪漫的氛圍裡。

 

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▲ 譚奶奶圓了求婚夢，讓她十分感動。（圖／練愛事務所 授權）
門鈴響起，一束鮮花送到家中，譚爺爺拿起鮮花與奶奶告白：「願我們的愛情，永遠永遠」，一言一語令人動容，最後譚爺爺跪下拿出準備好的鑽石禮物，向譚奶奶說「老婆，我愛你」，兩人互相擁抱感動啜泣，網友都見證了譚爺爺與譚奶奶的愛情。影片最後奶奶也向事務所表示，很感謝團隊讓她圓了夢想，哽咽說著這是她第一次感受到被求婚的感動：「這一生也沒什麼遺憾了」。（影音編輯：謝美伶）


▶ 感謝授權：練愛事務所
 原始影片：https://youtu.be/QvTfWX2taKU

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