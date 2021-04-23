最受歡迎的MPV再進化─Toyota Sienna 鉑金版試駕

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提到和泰汽車引進Sienna台灣的過程其實有點有趣；先從Sienna的產品定位說起，Sienna是一款針對北美很普遍的Minivan級距所推出的車款，在美國有著穩定的銷售成績，在一些美國電影或影集中很容易看到歷代Sienna的身影，但通常這種所謂美國尺寸的車型，近20年來，在台灣並不特別受到歡迎；不過有部分貿易商引進陸陸續續有引進各代的Sienna，直到前一代，更為討喜的外型加上大尺碼帶來的寬闊空間，意外讓一輛在北美是以家庭使用為主的Minivan，再台灣變成不少層峰人士喜愛的MPV，在各大百貨公司或重大商業聚會場合，都可以看見許多Sienna出沒，受歡迎的程度，甚至在讓Sienna成為唯一非總代理引進、年度銷售量卻可以破萬的車系；而Toyota本以為引進亞洲市場偏好、更偏向商務保母車的Alphard後，可以搶回部分貿易商引進Sienna的銷售分和，但是即便Alphard同樣相當受到歡迎，Sienna的銷售狀況卻沒有受到太大影響，畢竟兩者屬性與空間設定不同，許多層峰人士甚至乾脆兩台都買，要做生意、氣派用Alphard，要空間寬敞、全家乘坐用Sienna；這也讓和泰決定向Toyota爭取引進Sienna，過去，在Toyota原廠原本的產品布局策略下，這兩款車基本上是不會同時在單一市場販售，但台灣特殊的用車環境，卻讓Toyota願意透過總代理同時導入這兩款車型，讓台灣幾乎成為世界上唯一同時販售Alphard與Sienna的國家，算是十分特別的現象。
而就當全新一代Sienna在2020年問世，和泰汽車同樣爭取最短時間引進，並在2021年初在台上市；相較於前一代車型，全新Sienna除了保留非常有霸氣的超大面積水箱護罩外，徹頭徹尾地強化了鈑件刻線，以更多的摺線加強車身肌肉紋理，並藉由調整A柱與D柱的傾斜角度，營造出運動氣息，而車尾也同樣透過更多的放射線條，搭配銳利LED尾燈，以及在後窗下緣延伸出類鴨尾設計，與整體動感氣息相呼應，車尾造型很像是Camry與Sienta的合體，整體造型變得更為搶眼，而在本次試駕的鉑金版上，則是配置了20吋亮銀十輻鋁圈，也具有畫龍點睛的效果。
進入車內，全新Sienna在中控台設計部分做了大幅度更新，採時下最流行的水平式階梯排列搭配懸浮獨立中置螢幕搭配高懸浮式鞍座設計，讓操作介面更接近駕駛者，再透過皮革、鍍鉻、霧銀與木紋材質營造高質感氛圍，若單就中控台的設計，會讓人以為是進到了Toyota新推出的高級房車中，有效降低駕駛重新適應的時間，而標配9吋觸控螢幕多功能主機與7吋數位儀錶板，則迎合了當前的數位座艙風潮，同時鉑金版更配有領先同級的10吋全彩抬頭顯示器及電動方向盤(附記憶功能)，只是懸浮式鞍座下方的簍空空間，雖然可以當作置物空間，但底層止滑與兩側固定效果不算好，放置物品、尤其如手機等可能會因車輛行進而不斷滑動，稍嫌可惜了一點。
換到後座，在第二排與第一排座位間車頂設有11.6吋的後座影音系統，可透過HDMI或智慧手機連接功能外接多媒體裝置，播放影片與玩電視遊戲機都不成問題，是安撫小孩乘車情緒的大幫手，而比較特別的是在前座中央鞍座後方與行李廂側邊各設有一組AC120V的插座，可提供共1,500瓦的電源，除了提供娛樂或清潔系統等電器使用，另一個用途是在停電時可當作緊急行動電源車使用，是近期日系新世代油電混合動力車款都會看見的貼心設置，可能是為了對應日本地震、颱風頻繁，都會有停電的情形，才讓他們有這樣的設計。
Sienna之所以能有不錯的銷售成績，最主要還是有一群消費者需要足夠的車室空間，且市場上幾乎可選擇的車款極少，而全新Sienna無論是車身尺碼與軸距長度都有略為增加，讓車內空間獲得些許擴充，座椅採標準2-2-3七人座配置，試駕的鉑金版更具有Ottoman腳靠，增加乘坐舒適性，並具備Super Long Slide超長座椅滑軌設計，前後滑移距離高達62.4cm，增加空間利用的彈性，而若有載物需求時，第三排座椅可完全向後翻折收納置後方行李廂中，創造出平整的置物空間，另外，為對應3C產品使用與置杯需求，全車還設有18個置杯架與7個USB充電裝置。
而本次Sienna另一項改款重點，就是導入新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID油電混合動力系統，以一具2.5升自然進氣引擎搭配電動馬達而來，綜效馬力為247ps，相較於前代3.5升V6引擎，帳面數據略微降低，但實際行駛起來，全力衝刺時藉由電動馬達的高扭力補助，體感力道並不會差太多，同時，Sienna也同樣採用TNGA概念平台開發，而且後懸吊也改為雙A臂設計，因此在操控性上有相當明顯的進步，前一代開起來還是會有些美國大車的飄飄感，全新Sienna的路感與轉向精準性都大幅提升，加上大面積前檔與電子系統的輔助，讓它即便車長超過五米，駕駛者的可掌握度都較前代好非常多，配置的20吋胎圈組與相對調硬後的懸吊設定，也讓路感變得清晰，但對於碎震的處理卻感覺被犧牲掉了，坐在第二排時會不斷從已被感受到自底盤傳進來的震動，有如按到了按摩開關，不停的震動，乘坐舒適性受到了影響，一整天試駕與試乘，發現最舒服的反而是第一排座位，莫非Sienna要改走自駕取向，真不知道試乘車個案，還是普遍現象。
全新Sienna可說是徹頭徹尾的全面進化，同時安全性上標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統，整合「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」、「LTA車道循跡輔助系統」，「PKSB 防碰撞輔助系統」、「RCTAB後方車側警示系統(附煞車輔助)」等系統，以及標配總代理車型獨有的「AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統」，加上「10顆SRS氣囊」建構完整安全防護；另外，值得一提的是，在換裝Hybrid混合動力系統後，原廠提供的平均油耗數據達17.7km/L，幾乎與當前許多小型CUV相當，甚至更為出色，以其車重超過兩噸的情況下，有此表現十分驚人；綜觀全新全新Sienna的整體表現，依舊是家用與公務用兩相宜的優質車款，在市場需求穩定下，要維持水準之上的銷售表現應不成問題。
| Toyota Sienna 鉑金版
| 長寬高(mm)
| 5175/1995/1775
| 軸距(mm)
| 3060
| 車重(kg)
| 2165
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V
| 排氣量(c.c.)
| 2487
| 引擎最大馬力(ps/rpm)
| 190/6000
| 引擎最大扭力(kgm/rpm)
| 24.4/4400
| 電動馬達最大馬力(ps/rpm)
| 182
| 電動馬達最大扭力(kgm/rpm)
| 27.5
| 綜效最大馬力
| 247ps
| 電池形式
| 鎳氫電池 (Ni-MH)
| 電池單位數量(cell)
| 240
| 電池電壓(V)
| 288
| 變速系統
| E-CVT 電子控制無段變速系統
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 雙Ａ臂
| 輪胎尺寸
| 235/50R20
| 平均油耗(km/l)
| 17.7
| 售價(萬元)
| 279.0