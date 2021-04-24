抄課文連QRcode也「複製貼上」！媽無語 全場跪了：人才
小孩子最是天真，腦中想法天馬行空，每每在作業簿上做出不少意外之舉，讓家長們看了哭笑不得。就有位網友分享自己小姪子的作業，抄寫課文的同時，小姪子竟然連QRcode都一併「複製貼上」，在習作本上神還原，讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-04-24 15:22:30
有位女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了兩張照片，第一張照片是翻開到「春天的顏色」的國文課本，只見小朋友正在習作本上抄寫課文。但第二張照片可以看見，小孩連課本的上的QRcode都神還原，讓原PO不禁滿頭問號，笑稱「我家小姪子抄課文抄到連QRCode都不放過。姑姑該稱讚他嗎」，更透露「他老爸還不知道，他媽媽很火大，他阿公呵呵笑」，生動描述家中氣氛，讓人莞爾。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「有才」、「哈哈哈哈哈認真的孩子」、「笑死有夠可愛」、「如果QR可以抄到能掃出來，也是高手」、「要是他抄的能掃出東西來，或許能培養新技能」、「為什麼媽媽要火大...這是人才呀」、「他會不會邊畫邊罵，這個也要照抄，畫這個太難了」。
另外也有網友表示，「現在連課本都這麼先進喔」、「請問掃那個QR Code是可以加課文的作者Line嗎」、「科技害死人，還好以前沒有」。（編輯：倪浩軒）