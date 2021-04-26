謝長廷稱台灣排核廢水　藍營捉包改貼文：把人民裝肖維？

對於日本福島核電廠2年後排放含氚廢水一事，駐日代表謝長廷指台灣也排放核廢水的說法，引發軒然大波，他24日秀出兩份文件，證明核二廠排放的廢水有氚。而原能會主委謝曉星發聲反駁謝長廷的說法；台電也澄清，台電排放的反應爐冷卻用水與日本接觸到爐心的爐水完全不同，日本福島電廠發生核災爐心熔毀，帶有放射性的爐水，其放射性強度遠超過台電正常運轉的核能電廠。台灣核電廠少數因系統維修等需排出含氚的廢水，但也會處理後在原能會監督下才排出。國民黨文傳會副主委黃子哲25日Po文怒控，謝長廷「惡意把台灣核電廠與日本福島電廠相提並論」，還為了「硬拗」偷偷修改臉書貼文。





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黃子哲指出，謝長廷公布核二廠的文件，再度指控台灣核電廠排入海的核廢水含氚，亟欲幫自己「狡辯脫罪」，但台電已經說明過，甚至把數據也公布了，根本不是什麼新聞；謝長廷「先修改貼文，再來魚目混珠，是把人民裝肖維？還是自己傻到不知道臉書有「查看編輯紀錄」的功能？」而9日謝長廷臉書原文是「……其實我們的核一核二廠過去也曾有發生『儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海』，引發秘雕魚的爭議。」23日修改為「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，引發魚類大量死亡及秘雕魚之爭議。」





黃子哲強調，謝長廷把「儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」偷偷改成「疑似含輻射物質之核廢水排放入海」，這兩件事天差地遠，所以，謝長廷散布的第一個假消息就是，4月9日用肯定句抹黑核一核二廠曾將儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海，甚至造成秘雕魚，這完全是無中生有，而中研院學者也早已證實秘雕魚是高溫而非核汙染所造成。其次，謝長廷14日另一篇臉書原文指「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海」，23日則修改為「我們原子能委員會承認我們核能廠的爐心冷卻水（即反應爐之冷卻水，非爐水）也是排放入海」。.





黃子哲提到，核能電廠冷卻水有兩個系統，第一是反應爐冷卻水、第二是反應爐接觸到爐心及系統的爐水，前者不會有排氚的問題，後者的水則根本不會排出；謝長廷14日文章所提到的爐心冷卻水，就是他所認定的爐水，原能會根本從來沒有說過這些爐水有排入海裡。謝長廷為了「硬拗」，於23日「偷偷再加註」所謂爐心冷卻水是反應爐之冷卻水，而非爐水，但14日「這第二個假消息罪證確鑿，否則謝長廷也不用後來再去刻意修改」。謝長廷的「假消息」，源自於他直指台灣「燃料棒水池的廢水未處理排入海」及「爐心冷卻水也排入海」，甚至是「惡意把台灣核電廠與日本福島電廠相提並論」。





黃子哲痛批，奸巧的謝長廷，在修改之前的臉書貼文內容後，把國民黨檢舉他發布假消息，誤導成是因為謝長廷說「台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋」，謝長廷混淆黑白、張冠李戴、竹篙鬥菜刀的鬼扯瞎說，一路走來，始終如一。黃子哲也「正告謝長廷，再怎麼媚日，也不能拿台灣的血暖日本」，他更質疑，謝長廷「把台灣核電廠拖下水、當墊背，只為了幫日本福島核電廠的核廢水護航，迄今不肯認錯，還強詞奪理，這恐怕是中華民國史上，最厚顏無恥的外交官」，有這種「助」日代表「還需要賣國賊嗎？」



