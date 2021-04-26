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國立自然科學博物館主要展示區分為六大類：太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等。特別是植物園，裡頭的熱帶雨林溫室是一座倣塔造型中國式風味的特殊玻璃溫室，總建築高度約40公尺，拍起照來雄偉又壯觀。
圖 / IG @taiwan.4fun圖 / IG @gominkin
地址｜臺中市北區館前路一號
營業時間｜09:00 – 17:00 週一公休
門票資訊｜太空劇場100元、立體劇場70元、收費特展150元
台中北區｜一中商圈
與中友百貨、三民商圈串聯，附近有臺中科技大學、臺中一中、台灣體育運動大學等學校，學生人口眾多，小吃攤、飲食店林立，各種新潮流行資訊在這隨處可見、隨手可得。每到假日，人潮眾多，十分熱鬧！各式新潮前衛的玩意都會在此先出現，若你是流行的追求者，一中夜市絕對不能錯過。
圖 / 台中觀旅局
地址｜臺中市北區一中街
營業時間｜11:00 – 22:30
台中北區｜臺中放送局
現登記為歷史建築的臺中放送局，是擁有最多扇窗戶的建築物，獨特的建築特色與美麗建築庭園景觀，成為許多遊客最佳拍照景點。園區內部定時舉辦展覽活動，假日不妨來臺中放送局走走，來一場歷史的洗禮。
圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局
地址｜臺中市北區電台街1號
營業時間｜10:00 – 18:00 週一、四公休
台中北區｜宮原武雄宅邸
宮原武熊宅邸原是日籍眼科醫師宮原武熊所興建的別墅住宅，是一棟古典與現代風格融和的建築物。後曾做為臺中市長公館、市議會招待所。現由「不老夢想125號」進駐，販賣文創商品，部定期舉辦展覽及活動。
圖片來源
圖片來源
地址｜台中市北區雙十路一段125號
營業時間｜07:00 – 19:00
台中北區｜CMYK GALLERY
結合早午餐、咖啡廳與畫廊的複合式空間。大份量的早午餐讓人超滿足，吃飽還能到還能到畫廊，提供自助繪畫的空白畫板，讓你可以盡情的揮灑你的想像！想畫不會畫沒有關係，可以提前到「CMYK GALLERY」的粉絲預約畫畫，會有老師帶領大家繪畫！
圖 / IG @lin.olivia_圖 / IG @ningstagram00
地址｜台中市北區德化街580號
營業時間｜11:00 – 20:00 週四公休
台中北區｜寶覺禪寺
寶覺寺位於北區健行路，建於日治昭和2年(西元1927年)。寺內以友愛鐘樓、七寶塔、彌勒大佛塑像三樣建築最為著名，其中全身金色的彌勒佛的塑像高有七層樓是寶覺寺最醒目的指標，也成為來訪遊客駐足拍照的定點之一。
圖 / 台中觀旅局
地址｜台中市北區健行路140號
台中北區｜春山相館
春山相館不僅是咖啡廳，還是一家韓式證件照相館。外觀使用黃色系油漆，窗戶還帶著點美式風格，內部韓式風格裝潢吸引許多民眾前來打卡拍照。甜點每日數量有限，喜歡甜食的你千萬不要錯過囉！
圖 / IG @mr.xx_foodie圖 / IG @zzooee_1109
地址｜台中市北區精武路320-10號
營業時間｜11:30 – 19:00 週一二公休
台中北區｜台中公園
臺中公園一直是臺中市重要的地標，公園內設有人工湖、亭臺樓閣、曲橋等優美造景，還有露天音樂臺、兒童遊戲區、網球場等多項遊樂設施，適合親子一同前往休閒運動，因位於臺中市區，交通方便，成為臺中市一個假日闔家出遊的熱門景點。
圖 / 台中觀旅局
圖 / 台中觀旅局
原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜北區】北區歷史人文景點：植物園、韓式相館必去
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