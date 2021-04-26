胸痛是胃食道逆流造成？可能與哪些疾病有關？醫師教5種常見原因

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不只是心痛？5種常見胸痛原因
員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師說明5種最常見的胸痛因素，第一：心血管疾病，由於心臟位於胸腔內，包括好幾條重要血管，因此心血管系統出問題有極高的致命性，包含心肌梗塞、心肌缺氧、主動脈剝離等，建議從心血管方面著手確診或疾病排除。
第二：胃食道逆流或食道發炎，胸痛是胃食道逆流非典型症狀之一，若合併脹氣、喉嚨異物感、咳嗽等症狀，就有很高的機率是胃食道逆流造成，也有可能與反覆逆流導致食道損傷或發炎所引起的疼痛有關。
第三：胸部的肌肉或骨骼，吳文傑醫師表示，這是最常見的胸痛原因，大多是因運動過度或外傷病史所致，其疼痛特性是按壓特定部位會產生局部疼痛。
第四：腫瘤壓迫，當腫瘤壓迫到肌肉、血管或神經時，有可能造成鄰近器官不適，產生胸痛的感覺。吳文傑醫師分享，曾經有病人將經常性胸痛誤認是胃食道逆流，直到某天痛到受不了送往急診，才發現是靠近食道的地方長了腫瘤。
第五：其他疾病，造成胸痛原因又多又複雜，包含身心科疾病，尤其是焦慮症或恐慌症病人。帶狀皰疹（皮蛇）、呼吸道疾病（如氣胸）都可能造成胸痛。
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