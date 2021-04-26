胸痛是胃食道逆流造成？可能與哪些疾病有關？醫師教5種常見原因

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-04-26 17:30:00

認識胸痛成因  排除致命性疾病

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胸痛是現代人相當常見的文明病，許多人會馬上聯想到心臟問題，但也可能是其他器官正在求救。胸痛不僅是胃食道逆流的非典型症狀之一，更是病人常常主訴的症狀。胸腔是聚集重要器官的位置，因此瞭解疼痛可能與哪些器官有關，才是排除致命性疾病的關鍵。

不只是心痛？5種常見胸痛原因

員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師說明5種最常見的胸痛因素，第一：心血管疾病，由於心臟位於胸腔內，包括好幾條重要血管，因此心血管系統出問題有極高的致命性，包含心肌梗塞、心肌缺氧、主動脈剝離等，建議從心血管方面著手確診或疾病排除。



第二：胃食道逆流或食道發炎，胸痛是胃食道逆流非典型症狀之一，若合併脹氣、喉嚨異物感、咳嗽等症狀，就有很高的機率是胃食道逆流造成，也有可能與反覆逆流導致食道損傷或發炎所引起的疼痛有關。



第三：胸部的肌肉或骨骼，吳文傑醫師表示，這是最常見的胸痛原因，大多是因運動過度或外傷病史所致，其疼痛特性是按壓特定部位會產生局部疼痛。

第四：腫瘤壓迫，當腫瘤壓迫到肌肉、血管或神經時，有可能造成鄰近器官不適，產生胸痛的感覺。吳文傑醫師分享，曾經有病人將經常性胸痛誤認是胃食道逆流，直到某天痛到受不了送往急診，才發現是靠近食道的地方長了腫瘤。



第五：其他疾病，造成胸痛原因又多又複雜，包含身心科疾病，尤其是焦慮症或恐慌症病人。帶狀皰疹（皮蛇）、呼吸道疾病（如氣胸）都可能造成胸痛。





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