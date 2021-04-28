產官學攜手「數位教學課程」遠距創新與科技實作成果發表

▲國立高雄師範大學發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。（圖／高師大提供）
▲國立高雄師範大學發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果。（圖／高師大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-28 09:04:40

國立高雄師範大學27日上午於高師大行政大樓10樓國際會議廳發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果，現場以動態影片介紹「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，合作成果充分展現台灣於科技教育的投入，同時擘劃科技教育導入複合式教學的未來願景，將加速優質教育的發展與擴散。

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成果會由高師大校長吳連賞與ViewSonic董事長朱家良共同主持，邀請教育部國教署代表王淨婷、高雄市教育局專門委員劉靜文與屏東縣教育處科長蔡學斌及合作學校校長與計畫推動老師等共襄盛舉。會中安排捐贈儀式，感謝ViewSonic朱董事長捐贈10台86吋智慧互動電子白板，吳校長回贈感謝狀。

▲「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，秉持「創新自造、數位實踐、課綱落實」理念。（圖／高師大提供）
▲「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，秉持「創新自造、數位實踐、課綱落實」理念。（圖／高師大提供）
記者會中最大亮點為國中小自造教育及科技輔導中心計畫總主持人朱耀明教授與副教授張美珍以動態影片介紹「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，以及張美珍的現場成果導覽。此計畫秉持「創新自造、數位實踐、課綱落實」理念，自2020年起，協助10所學校規畫科技實作課程，並結合遠距協同教學。

朱耀明指出，課程中運用智慧互動電子白板與數位教育平台成功打造複合式教學環境，除了增進實體教室內互動，也能應用在遠距教學中，提升學生學習興趣與效率。

▲「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，自2020年起，協助10所學校規畫科技實作課程，並結合遠距協同教學。（圖／高師大提供）
▲「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，自2020年起，協助10所學校規畫科技實作課程，並結合遠距協同教學。（圖／高師大提供）
教育部國教署代表王淨婷表示，在全球數位科技浪潮下，政府積極推動台灣科技教育，此示範課程透過產官學三方合作，為數位教學課程發展樹立良好典範。

高師大校長吳連賞特別提到，為培養科技基礎人才，科技教育的推動透過動手實踐與設計思考的科技創新核心理念為基礎，運用數位教學創新模式幫助學校解決各種教學挑戰，進而加速落實科技教育的發展。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良強調，近年積極推廣全球教育科技與佈署數位學習，全力支持台灣教育數位轉型。期盼集結教育生態系的力量，加速建構數位即時互動教學環境，以發展更多創新教學模式。

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