產官學攜手「數位教學課程」遠距創新與科技實作成果發表

國立高雄師範大學27日上午於高師大行政大樓10樓國際會議廳發表「遠距創新與科技實作示範課程」成果，現場以動態影片介紹「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，合作成果充分展現台灣於科技教育的投入，同時擘劃科技教育導入複合式教學的未來願景，將加速優質教育的發展與擴散。





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成果會由高師大校長吳連賞與ViewSonic董事長朱家良共同主持，邀請教育部國教署代表王淨婷、高雄市教育局專門委員劉靜文與屏東縣教育處科長蔡學斌及合作學校校長與計畫推動老師等共襄盛舉。會中安排捐贈儀式，感謝ViewSonic朱董事長捐贈10台86吋智慧互動電子白板，吳校長回贈感謝狀。





▲「遠距教師共備、同步科技實作教學」計畫，秉持「創新自造、數位實踐、課綱落實」理念。（圖／高師大提供）