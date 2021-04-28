林志穎PO小旋風時期電話卡　勾2萬人回憶：你都沒有老

▲電信局當年發行的林志穎電話卡勾起粉絲回憶。（圖／資料照、林志穎臉書）
▲電信局當年發行的林志穎電話卡勾起粉絲回憶。（圖／資料照、林志穎臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-28 14:05:04｜2021-04-28 15:42:16

林志穎出道近30年，作品橫跨唱片、戲劇，當年和金城武、吳奇隆及蘇有朋受封「台灣四小天王」，知名度紅遍大街小巷。今（28日）林志穎在社群媒體曝光自己「小旋風」時期的電話卡照片，讓眾多網友回憶翻湧，不到1小時按讚數飆破2萬。

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▲▼林志穎90年代初以高顏值、青春魅力征服粉絲的心。（圖／林志穎臉書）
▲▼林志穎90年代初以高顏值、青春魅力征服粉絲。（圖／林志穎臉書）
▲▼林志穎90年代初以高顏值、青春魅力征服粉絲的心。（圖／林志穎臉書）
▲林志穎出席公益活動。（圖／記者葉政勳攝
▲46歲林志穎駐顏有術。（圖／記者葉政勳攝）
照片中，可見2張外觀已經泛黃的舊式電話卡，上頭印有電信局標誌，以及林志穎的半身宣傳照，當時的他留著中分頭，穿大尺寸襯衫，對鏡頭放送燦爛笑容，完全是典型的男偶像形象，如今看來除了造型復古，也證明現在46歲的他保養得宜，沒砸了「不老男神」招牌。

林志穎在配文幽默寫下：「如果你用過這個電話卡，那代表我們是同年代的！」PO文釣出不少6 、7級生，「有用過，現在好好收藏著」、「這卡很寶貝的...就算打完額度還是會留著捨不得丟」、「有，可惜搬家不小心被弄丟了」、「看到這張卡上面的打歌服，心裡馬上唱出：『不是每個戀曲都有美好回憶』」、「我還把你牙齒畫黑過」！

另外，也有許多人把重點放在林志穎的凍齡娃娃臉：「為什麼你都沒有變」、「多少年前～長一模一樣啊」、「我從我很小看你看到比你老，你依然還小」，話題十足。（編輯：楊穎軒）

▲林志穎貼出早年以自己肖像發行的公用電話卡。（圖／林志穎臉書）
▲林志穎貼出早年以自己肖像發行的公用電話卡。（圖／林志穎臉書）
▲林志穎分享早年以自己肖像發行的公用電話卡。（圖／林志穎臉書）
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