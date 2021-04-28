台灣嚴選 全球直送 海外華人也能嘗到台南優質好商品
南瀛農產行銷公司致力於提供台灣最優質的當季鮮果、農漁特產，今日與全球柑仔店結盟，期望透過跨境電商平台賣向全世界。全球柑仔店(股)公司」，為一服務全球華人之跨境電商平台，目標鎖定海外華人地區消費群，商品主打多樣化，並且嚴選品質，將台灣原產好物直送，讓品牌價值提升，協助台灣企業擴大事業版圖。
記者林怡孜/台南報導
2021-04-28 15:00:51
台南市長黃偉哲今日也見證結盟儀式，他表示，台南曾文溪以北的居民靠農業謀生的很多，佔全台比率極重。尤其他自小在農家長大，對農民的感情深厚，故自上任以來，把幫農民賣水果、米、作物就列為重要事項。很高興台南市政府可以促成此次和全球柑仔店的合作，把台南高優質產品行銷到全世界，若這條銷售路線能打開，相信一定可以增加台南市的雲端商機。
南瀛農產行銷公司總經理余清永表示，南瀛販售優質的台南特產，現在積極拓展通路擴大在「華人地區」的販售，故與全球柑仔店的跨境電商營運實力一拍即合，促成這次的合作。此次攜手結盟，將結合台南市政府、南瀛農產行銷公司及全球柑仔店的營運經驗，共同推動台南的產業拓展新市場，一躍成為能與國際接軌的跨境電商模式，期望打開台南特產的雲端銷售商機。
全球柑仔店公司總經理徐惇穎表示，全球柑仔店跨境電商平台主要協助台灣嚴選產品，克服物流、金流、商流等種種困難，將物品安全的銷售到全球各地。尤其是海外的華人地區，希望所有人都能藉由平台，透過優質的家鄉物品，得到來自家鄉的慰藉，以一解思鄉之情。柑仔店的跨境電商系統金流、物流順暢，透過各環節自動化，保證2至7天將貨送至消費者手中，期許能將台灣嚴選商品行銷全世界。