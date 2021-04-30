▲ Porsche 與 ExxonMobil 攜手 展開低碳燃料賽道測試

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保時捷與埃克森美孚（ExxonMobil）已展開先進生質燃料及可再生且低碳的燃料測試，以滿足未來消費者需求。分析指出液體燃料對於大幅降低溫室氣體排放量的潛力可觀。保時捷將在 2021 年度 Mobil 1 Supercup 賽季中，以保時捷高性能賽車引擎，使用第一代的埃索再生賽車燃料（Esso Renewable Racing Fuel）進行測試。該燃料乃由埃克森美孚的科學家和工程師團隊以先進生質燃料為基礎特別調製而成。





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此外，保時捷和埃克森美孚亦將目光焦點放在 eFuels 燃料之上。eFuels 燃料是由氫氣及自空氣中捕捉的二氧化碳為原料所合成的燃料。若被當前市面上的乘用車燃油標準採納，eFuel 可望降低至多 85% 的溫室氣體排放量。保時捷預計 2022 年開始測試第二代的埃索再生賽車燃料（Esso Renewable Racing Fuel）將包含 eFuel 的成分。[1]





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保時捷研究與發展執行董事會成員Michael Steiner表示，「電動化是保時捷的首要任務，eFuels 則是讓保時捷未來動力戰略更臻完善的重要環節，讓車主無論駕駛插電式混合動力車輛或傳統內燃機汽車，皆可顯著降低溫室氣體排放量。與埃克森美孚合作，有助於我們在賽道嚴苛條件實地測試 eFuels；我們希望，eFuels 有朝一日能成為負擔得起的替代性燃料。」





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eFuel 燃料來自於智利的 Haru Oni 試驗工廠。該工廠生產氫氣，進而將氫氣及從空氣中中捕捉的二氧化碳結合製成甲醇。埃克森美孚提供將甲醇轉換為汽油的專利技術授權與協助以利生產低碳燃料。在試驗階段，2022 年產量預期達到約 13 萬公升。作為該燃料的主要使用者，保時捷將自 2022 年賽季開始，於保時捷 Mobil 1 Supercup 賽事中與其他車隊一同使用智利生產的 eFuels。





埃克森美孚燃料與潤滑油公司戰略和規劃副總裁 Andy Madden 表示：「過去 25 年來，我們與保時捷合作開發許多高性能商品，完整發揮保時捷在賽道和公路行駛間的性能表現。雙方在再生能源和 eFuels 方面的持續合作，這對可大幅降低排放的燃料技術性能及商業可行性評估是相當關鍵的一步。」



