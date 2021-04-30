哈博車隊為麗寶賽車場打造專屬Safety Car首亮相，卡丁200耐順利落幕！

（圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2021-04-30 22:25:20

麗寶國際賽車場歷經多年建設，終於在2021年正式取得FIA賽道認證，並於4月30日起展開一連三天的開幕嘉年華活動，在30日展開的第一天行程中，除許多參賽車手一早即進駐賽車場，進入備戰狀態外，麗寶賽車場與多次參與法國利曼24小時耐力賽的哈博車隊，聯手打造專屬Safety Car也正式曝光，此外，在卡丁車場也同步舉行了200分鐘耐久賽！

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博車隊負責人暨總監陳漢承出席交車儀式。
博車隊負責人暨總監陳漢承出席交車儀式。
日前宣布進軍今年法國利曼24小時耐力賽LMGTE Pro組別的哈博車隊（HubAuto Racing），由哈博車隊負責人暨總監陳漢承出席交車儀式，陳漢承表示：真的很高興台灣能夠擁有一座FIA認證的國際級賽道，且周遭條件也相當優良，對於台灣賽車運動的發展將是一大福音。

由哈博汽車與麗寶聯手打造的麗寶賽道安全車是以Audi RS4 Avant為基礎打造，改裝項目包含全車彩繪（由利曼24小時耐力賽賽車彩繪設計團隊設計）、TWS鍛造輪圈、Recaro賽車椅、Specific Red六點式賽車安全帶、車頂safety car警示燈（包含車頂架及訂製燈組、閃燈程式設計）、Safety car牌照燈組、通話無線電組（包含車內裝整合）、警示燈組按鍵整合中控面板（無破壞原廠內裝，無感整合）。

至於同時在麗寶卡丁賽道舉辦的卡丁200分耐久賽，採取利曼式起跑賽制，共有9組比賽，每組3位參賽選手，共27名選手展開對抗；經過兩次進站換手加油，最終是由唐裕能、林明立與黃彥凱所組成的「新民同學」在拿下竿位後，頂住第二名「GR Karting Racing」與第三名「A.K.A籃紫漢」等隊伍的競爭，拿下冠軍，總計跑了152圈，總距離超過205公里。比賽最後由台中市政府體育局李昱叡局長頒獎，以實際行動給予選手鼓勵，也承諾未來將持續支持賽車運動。

最終是由唐裕能、林明立與黃彥凱所組成的「新民同學」在拿下竿位後，頂住第二名「GR Karting Racing」與第三名「A.K.A籃紫漢」等隊伍的競爭，拿下冠軍。
最終是由唐裕能、林明立與黃彥凱所組成的「新民同學」在拿下竿位後，頂住第二名「GR Karting Racing」與第三名「A.K.A籃紫漢」等隊伍的競爭，拿下冠軍。
卡丁200耐前三名隊伍，分別為「新民同學：唐裕能、林明立、黃彥凱」、「GR Karting Racing：林家瑋、古耀銘、林時雨」與「A.K.A藍紫漢：林益正、潘居男、張晉瑋」。
卡丁200耐前三名隊伍，分別為「新民同學：唐裕能、林明立、黃彥凱」、「GR Karting Racing：林家瑋、古耀銘、林時雨」與「A.K.A藍紫漢：林益正、潘居男、張晉瑋」。
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