哈博車隊為麗寶賽車場打造專屬Safety Car首亮相，卡丁200耐順利落幕！

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日前宣布進軍今年法國利曼24小時耐力賽LMGTE Pro組別的哈博車隊（HubAuto Racing），由哈博車隊負責人暨總監陳漢承出席交車儀式，陳漢承表示：真的很高興台灣能夠擁有一座FIA認證的國際級賽道，且周遭條件也相當優良，對於台灣賽車運動的發展將是一大福音。
由哈博汽車與麗寶聯手打造的麗寶賽道安全車是以Audi RS4 Avant為基礎打造，改裝項目包含全車彩繪（由利曼24小時耐力賽賽車彩繪設計團隊設計）、TWS鍛造輪圈、Recaro賽車椅、Specific Red六點式賽車安全帶、車頂safety car警示燈（包含車頂架及訂製燈組、閃燈程式設計）、Safety car牌照燈組、通話無線電組（包含車內裝整合）、警示燈組按鍵整合中控面板（無破壞原廠內裝，無感整合）。
至於同時在麗寶卡丁賽道舉辦的卡丁200分耐久賽，採取利曼式起跑賽制，共有9組比賽，每組3位參賽選手，共27名選手展開對抗；經過兩次進站換手加油，最終是由唐裕能、林明立與黃彥凱所組成的「新民同學」在拿下竿位後，頂住第二名「GR Karting Racing」與第三名「A.K.A籃紫漢」等隊伍的競爭，拿下冠軍，總計跑了152圈，總距離超過205公里。比賽最後由台中市政府體育局李昱叡局長頒獎，以實際行動給予選手鼓勵，也承諾未來將持續支持賽車運動。