印度政府取締表達不滿民眾　最高院：屬藐視法庭

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許多印度網友最近在社群媒體上發出求救訊息，尋求外界提供氧氣以挽救確診親人生命，卻遭印度人民黨（BJP）主政的北方省政府和警方以「國家安全法」和「散布虛假資訊」採取控告等法律行動。
一些印度網友在社群媒體發出#ResignModi標籤，要求總理莫迪辭職以為疫情失控負責的言論，也遭社群媒體封鎖和刪除。傳莫迪政府以資訊科技法的規定要求刪除這些「煽動性言論」，但印度電子與資訊科技部昨天否認曾下令刪除上述言論，指臉書澄清是「誤刪」。
對上述種種言論自由受到印度政府壓制問題，綜合新德里電視台（NDTV）等媒體報導，印度最高法院3位法官組成的合議庭今天針對武漢肺炎相關議題開庭審理時，做出明確宣告。
印度最高法院合議庭法官錢德拉楚德（DYChandrachud）等在聽取武漢肺炎相關問題陳詞時表示，公民在社群媒體或網路上表達不滿，（政府）不能指控這是「虛假錯誤的訊息」；身為公民和法官，不希望（政府）取締和箝制訊息，「讓我們聽到他們的聲音」。
印度最高法院合議庭強調，民眾若發出需要病床和氧氣的訊息遭到（政府和警方）騷擾，將被視為藐視法庭。「讓這項強烈的訊息傳達到各個省市及警察局」。
北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath），最近在一場視訊記者會上宣稱，北方省任何公立或私人醫院沒有缺乏氧氣供應狀況，因此當局將可能對在網路上「散布謠言」的人們，依國家安全法採取行動。
阿蒂提亞納特接著下令警方「監視」散布缺乏氧氣等「謠言」的人，且適當調查此類案件。之後，北方省阿米堤鎮（Amethi）警方就對一名男孩以「散布虛假資訊」立案調查，只因為這名男孩推文呼籲各界提供氧氣，以挽救他祖父的生命。
印度從明天起開放滿18歲以上成年人接種疫苗，最高法院合議庭今天對疫苗定價提出質疑，認為窮人怎會有錢接種疫苗？要求政府應遵循印度獨立以來的國家免疫接種模式。
對於新德里未獲中央政府足額氧氣供應，最高法院合議庭表示，中央政府對新德里負有責任，並質疑不僅新德里，在古茶拉底省（Gujarat）、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和卡納塔卡省（Karnataka）等都沒有足額供應氧氣，這將會造成什麼影響？中央政府到底能供應多少氧氣？
印度中央政府代表則向合議庭宣稱，氧氣供應主要是後勤運輸問題，將很快獲得緩解。（編輯：馮昭）1100430