韓國電影稱霸奧斯卡　揭秘橫掃全球的韓流方程式

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1997年金融風暴後，許多產業倒閉，韓國政府開始認真思考如何尋找新的產業來發展經濟，「流行文化產業」因此成為韓國政府的首重目標。
1998年，時任金大中提出「文化立國」政策，制定「國民政府新文化政策」，又於隔年設立「文化產業振興基本法」，致力推動國內文創產業發展。放鬆對有線電視台的限制，鼓勵包括政府在內的各界資金投入電視節目製作，孕育多元戲劇、綜藝生態，電視劇《冬季戀歌》就是在此環境下誕生，在2002年紅到日本，2003年推出的《大長今》更在美國等海外國家播出。
近年來韓國戲劇及綜藝節目熱潮更是無法擋，像是綜藝節目《花樣爺爺》、《Running Man》，以及韓劇《來自星星的你》、《太陽的後裔》等皆紅遍全亞洲，《太陽的後裔》女主角宋慧喬也跟著翻紅，再攀上演藝生涯另一個巔峰。根據韓國尼爾森收視公佈的資料指出，《太陽的後裔》的平均收視率座落在26.27%，完結篇更高達35.3%。從上述的例子可以看出，韓國文化立國的政策的成功並非個案，而是從90年代至今，很好的延續了下來。
韓國文化產業政策已是該國經濟發展政策重要的一環，將電影、韓劇、韓綜、韓娛作為一種產品，幫國家賺取外匯，並且創造大量的工作機會。
然而，韓近年來偏重大片製作，其實源於國家政策將電影產業化，且致力結合南韓科技強項融入電影製作。受少數大企業支配主宰的南韓電影產業，獲利很自然地成為首要努力目標。
近年來，韓國戲劇開始走向網路與串流平台，各種小型、低成本電影興起，播放平台更是多元，像是知名韓綜製作人羅暎錫就投入YouTube頻道的經營，獲得200多萬網友訂閱，未來這樣的改變會如何影響韓國影視產業，值得關注。
另一方面，韓國戲劇引進多元資金、多樣平台及製作，每年產出大量的作品，引發「產能過剩」的疑慮，如果無法擴大海外市場銷售，很有可能導致韓國影視產業供過於求的危機。