韓國電影稱霸奧斯卡　揭秘橫掃全球的韓流方程式

KPOP/韓流 韓國偶像團體粉絲 韓粉 示意圖 韓國文化 韓國粉絲
▲韓國娛樂產業受到世界各地的人們的喜愛，也將韓國戲劇、流行音樂、傳統文化推廣到更多地方。（圖／翻攝自網路）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-02 17:00:00

第93屆奧斯卡頒獎典禮甫於4月26日頒獎，73歲的韓國資深演員尹汝貞，憑著電影《夢想之地》成為首位奪得「奧斯卡最佳女配角」的韓國演員，一時成為佳話。這兩年的奧斯卡可說是韓國電影的天下，2020年《寄生上流》一舉拿下奧斯卡四大獎肯定，無疑是韓國以軟實力站上國際舞台的里程碑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國電影產業歷經20多年轉型才有現在的成果。上個世紀90年代，韓國前總統金泳三發現好萊塢電影《侏儸紀公園》一年內全球票房超過9億美元，相當於韓國賣出150萬台汽車的收益，可觀的附加價值率讓金泳三發現文化產業的重要性，決定大力投入扶持韓國電影發展，並且實施配額制，保證國產電影放映天數。

1997年金融風暴後，許多產業倒閉，韓國政府開始認真思考如何尋找新的產業來發展經濟，「流行文化產業」因此成為韓國政府的首重目標。

1998年，時任金大中提出「文化立國」政策，制定「國民政府新文化政策」，又於隔年設立「文化產業振興基本法」，致力推動國內文創產業發展。放鬆對有線電視台的限制，鼓勵包括政府在內的各界資金投入電視節目製作，孕育多元戲劇、綜藝生態，電視劇《冬季戀歌》就是在此環境下誕生，在2002年紅到日本，2003年推出的《大長今》更在美國等海外國家播出。

近年來韓國戲劇及綜藝節目熱潮更是無法擋，像是綜藝節目《花樣爺爺》、《Running Man》，以及韓劇《來自星星的你》、《太陽的後裔》等皆紅遍全亞洲，《太陽的後裔》女主角宋慧喬也跟著翻紅，再攀上演藝生涯另一個巔峰。根據韓國尼爾森收視公佈的資料指出，《太陽的後裔》的平均收視率座落在26.27%，完結篇更高達35.3%。從上述的例子可以看出，韓國文化立國的政策的成功並非個案，而是從90年代至今，很好的延續了下來。

▲（圖／翻攝自網路）
▲韓國戲劇受到世界各地的觀眾的喜愛，韓劇版權銷往海外單集甚至能夠賣到20萬美元。（圖／翻攝自網路）
韓國文化產業政策已是該國經濟發展政策重要的一環，將電影、韓劇、韓綜、韓娛作為一種產品，幫國家賺取外匯，並且創造大量的工作機會。

然而，韓近年來偏重大片製作，其實源於國家政策將電影產業化，且致力結合南韓科技強項融入電影製作。受少數大企業支配主宰的南韓電影產業，獲利很自然地成為首要努力目標。

近年來，韓國戲劇開始走向網路與串流平台，各種小型、低成本電影興起，播放平台更是多元，像是知名韓綜製作人羅暎錫就投入YouTube頻道的經營，獲得200多萬網友訂閱，未來這樣的改變會如何影響韓國影視產業，值得關注。

另一方面，韓國戲劇引進多元資金、多樣平台及製作，每年產出大量的作品，引發「產能過剩」的疑慮，如果無法擴大海外市場銷售，很有可能導致韓國影視產業供過於求的危機。

▲（圖／翻攝自網路）
▲韓國電影近幾年表現優異，不僅是商業片如《屍速列車》票房獲得成功，由奉俊昊執導的《寄生上流》更是拿下4項奧斯卡金獎，獲得國際肯定。（圖／翻攝自網路）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
37.4%62.6%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
93.59%6.41%
2021-05-01-2021-05-04

黑衣人闖警局鬧事沒畫面！你覺得是誤刪還是吃案？

不小心誤刪
故意吃案
1.55%98.45%
2021-04-29-2021-05-02
即時
推薦閱讀