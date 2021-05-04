最熟悉的陌生人，eReady Run 試駕

最熟悉的陌生人，eReady Run 試駕
▲ 最熟悉的陌生人，eReady Run 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-05-04 17:25:00

每每試駕 PBGN 此電動機車聯盟中非 Gogoro 車款的新車，心中總是容易哼起「最熟悉的陌生人」這首歌，熟悉的是那與 Gogoro 共通的車架與動力架構，陌生的則是機車大廠們加入自家對於動態操控的獨到見解。這次騎乘著的 eReady Run，熟悉的是 Gogoro S3 的相同車身架構與動力，陌生的則是 Suzuki 多年來對於騎乘樂趣的豐富經驗，融合之後的成果如何？容許我大膽且無理的說一句，如果你自詡為老司機，那 eReady Run 對你的吸引力，應該會大過於 Gogoro S3 的魅力。

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eReady Run 建議售價為新台幣 88,000 元。
eReady Run 建議售價為新台幣 88,000 元。
eReady Run 以Gogoro S3 為基礎打造。
eReady Run 以Gogoro S3 為基礎打造。
身為 Suzuki 的電動車品牌，eReady 以問世順序而言，可說是 PBGN 聯盟中的後到者，失去了一些先發者的話題舞台，但不可否認的是 Suzuki 為其灌注的豐富造車經驗，就算受限於 Gogoro 車款的先天架構，但透過把手位置、座椅造型與高度、前後懸吊調校、煞車系統與輪圈規格的調整，騎起來的感受就是會有細微的差異，而這差異，對於擁有多年騎車經驗的騎士而言，就會是個更讓人舒服與自在的關鍵。

透過把手、座高、輪圈、軸距的稍微調整，eReady Run 的騎乘三角與 S3 稍有不同。
透過把手、座高、輪圈、軸距的稍微調整，eReady Run 的騎乘三角與 S3 稍有不同。
同樣採用裸把設計，搭配燻黑前風鏡，增加個性意味。
同樣採用裸把設計，搭配燻黑前風鏡，增加個性意味。
大面積的坐墊造型，雙人乘載有著極佳舒適度，座高調降為 745mm，對於身材嬌小的騎士更為友善。
大面積的坐墊造型，雙人乘載有著極佳舒適度，座高調降為 745mm，對於身材嬌小的騎士更為友善。
採用輕量化切削鋁圈搭配 MAXXIS M6237 雙能複合胎，前輪尺碼為 14 吋。
採用輕量化切削鋁圈搭配 MAXXIS M6237 雙能複合胎，前輪尺碼為 14 吋。
後輪尺碼為 13 吋。
後輪尺碼為 13 吋。
與先前推出的 eReady Fun 一樣，eReady Run 都是用 Gogoro 3 系列為基礎，只不過此次以更高性能的 S3 為範本。先說兩者相同的部分，除了車架以外，10.19hp/2.6kgm 的輸出動力、內徑 33mm 的前叉與五段可調雙後避震器、CBS 同步煞車配備以外，其他就是eReady Fun的獨到之處了，車身尺碼因為車身造型的差異而稍微拉長以外，軸距長度反而比 S3 稍微的縮小一點點，座高也稍降至 745mm（S3 為 770mm），輪圈尺碼改為前 14 吋後 13 吋的大尺碼，很明顯的透過上述規格的改變，除了對於身高嬌小的騎士會更為友善些以外，操控特性也會有不同處。

與 S3 同樣搭載 G2 鋁合金水冷永磁同步馬達，輸出表現也為 10.19hp/2.6kgm。
與 S3 同樣搭載 G2 鋁合金水冷永磁同步馬達，輸出表現也為 10.19hp/2.6kgm。
前煞車規格為對向四活塞搭配 245mm 直徑前碟盤。
前煞車規格為對向四活塞搭配 245mm 直徑前碟盤。
此角度可以看見後避震具備預載五段可調，並採用鏈條傳動。
此角度可以看見後避震具備預載五段可調，並採用鏈條傳動。
確實，一騎上後騎乘三角的改變雖然不明顯，但在整體懸吊與煞車反應的感受上，有著更為細膩且線性的反應，韌度高但卻不死硬的前懸吊，面對的台灣不佳的路面品質，保有更佳的貼地性以外，激烈操駕時的支撐度也表現得游刃有餘；受惠於放大尺碼的前後輪圈，對於路面起伏的對應能力更佳，騎乘時的穩定性也加分。但更讓人印象深刻的莫過於是前對向四活塞與 245mm 直徑的前碟盤搭配了，輕拉煞車拉桿就能有極為精準的制動力道，讓人更能放心的驅策那極為飽滿的加速能力，雖然此加速反應早在 S3 上就已嘗過，但搭配上更犀利的制動力，讓人更多了幾分騎乘信心。若你是喜歡在山路上奔馳的騎士，有此強大煞車系統的後盾，能將煞車點再往後延伸，爭取更多油門開啟的時間，就是爭取更快速度的不二法門。

起步飽滿的加速力道不陌生，一路加速到 80km/h 左右加速力道才會稍微下滑。
起步飽滿的加速力道不陌生，一路加速到 80km/h 左右加速力道才會稍微下滑。
調校優異的懸吊系統，不僅給予更棒的支撐度與穩定性，對應台灣路況也可以保有一定程度的舒適性。
調校優異的懸吊系統，不僅給予更棒的支撐度與穩定性，對應台灣路況也可以保有一定程度的舒適性。
精準的煞車力道是 eReady Run 讓人印象深刻的另一特點。
精準的煞車力道是 eReady Run 讓人印象深刻的另一特點。
於操控面向與 S3 的差異，展現出 eReady Run 的價值以外，不同於 Gogoro 品牌偏向文青風格的造型，eReady Run 有著更具傳統認知「性能元素」的設計語彙，如更飽滿的肌肉線條、更具科技感的 LED 雙魚眼藍鏡燈、分離式後扶手、燻黑 LED 儀表板與可依照車速轉換顏色的外環指示燈，還有車身上讓 Suzuki 迷不可忽視的「R」字彩繪等，eReady Run 展現出身處 PBGN 但盡可能「同中求異」的能力。

 LED 雙魚眼藍鏡燈。
 LED 雙魚眼藍鏡燈。
燻黑 LED 儀表板與可依照車速轉換顏色的外環指示燈。
燻黑 LED 儀表板與可依照車速轉換顏色的外環指示燈。
左右把手開關總成設計與 S3 車款差異不大。
左右把手開關總成設計與 S3 車款差異不大。
從此角度可以看到除了內嵌式雙前置物空間以外，掛勾一側還有 USB 充電插槽，展現設計巧思。
從此角度可以看到除了內嵌式雙前置物空間以外，掛勾一側還有 USB 充電插槽，展現設計巧思。
但 S3 車系較為狹窄的腳踏空間還是沒有改善。
但 S3 車系較為狹窄的腳踏空間還是沒有改善。
腳踏處的品牌字樣。
腳踏處的品牌字樣。
同樣採取固定式腳踏，對於後座乘客的舒適度不若飛旋踏板來得好。
同樣採取固定式腳踏，對於後座乘客的舒適度不若飛旋踏板來得好。
分離式後扶手設計更具個性。
分離式後扶手設計更具個性。
坐墊下具備 26.5 公升置物容積。
坐墊下具備 26.5 公升置物容積。
可放下一頂標準 3/4 安全帽。
可放下一頂標準 3/4 安全帽。
或許對於部分不求甚解的消費者而言，eReady Run 與 PBGN 的車款很容易混為一談，但若真的仔細騎乘，細膩的感受底盤煞車系統的調校學問，你可以發現傳統車廠的寶貴經驗，在其身上灌注後的成績。當然，若你只想要買輛電動機車輕鬆代步，對於機車感受不深的一般買家，PBGN 每一個品牌、每一輛車應該都可以滿足你，但若你除了想要電動機車的優勢，又不想要背離過去所累積的騎乘經驗的話，那 eReady Run，確實是可以讓你更多期待的選擇之一。

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華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
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2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
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2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
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2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

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