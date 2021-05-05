Skoda Fabia大改款終於亮相，外型、內裝、配備高度進化為之驚豔!

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-05 09:25:20

先前已預告大半年的四代大改款Skoda Fabia終於現身，採用VAG集團新世代MQB-A0底盤後其身形比起過往更加放大，同時大幅改善駕乘舒適性並導入最新的主動安全輔助科技與動力配置，讓這款都會小車擁有全方位戰力滿足消費者期待!

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大改款Skoda Fabia採用VAG集團新世代小車專用的MQB-A0底盤後，其車長大幅增長111mm來到4,108mm，車寬也多了48mm來到1,780mm，對車艙空間最重要的軸距長度亦從原本的2,470mm提升至2,564mm，過去較為人所詬病的後座空間在改款後已大幅改善，同時行李箱容積也獲得50公升提升來到380公升，如此一來已成為小型掀背車級距中的空間霸主。

外觀部分與現行Scala及Kodiaq等新世代車款採用類似的家族語彙，更為細長的頭燈輪廓搭配重新詮釋的保桿設計，加上ㄈ字型尾燈與尾箱蓋上的廠標名稱，整體搭配下來讓面容比起過往來的更加俐落，而流線的車體造型及低伏的車頂線條創造出僅0.28Cd空氣阻力係數，此般數據在小型掀背車級距可說是前所未見，配合更為圓潤的後視鏡、車門把手及多組導流翼板，以及首次導入的主動冷卻導流葉片不僅可降低燃油損耗，每公里更可減少5公克的二氧化碳排放，對原本就相當節能的Fabia而言更是如虎添翼。

內裝部局同樣經過徹底變革，這次重點在於透過飾板變化與色彩調配營造出豪華車的質感，高階車型的駕駛儀表亦跟上新世代車型腳步導入全數位款式，中控螢幕依車型規格其尺寸分為6.2吋、8.2吋、9吋三種規格，以上皆具備觸控功能，並可透過與智慧手機連結收聽網路電台、即時更新交通訊息等服務，甚至還支援手勢控制及語音助理等功能，如果身處寒帶地區國家還可選購加熱擋風玻璃及加熱方向盤，這次也透過降噪工程大幅提升車艙寧靜度表現，並具備5組USB Type-C插座，無論前後座乘客都能享有方便的充電需求。

動力規格這次全數為符合Euro 6排汙標準的汽油引擎，入門等級的1.0升MPI自然進氣引擎分為64匹馬力與79匹馬力兩種規格；再上一階為1.0升TSI Evo渦輪增壓引擎，其馬力輸出為108匹，可搭配5速或6速手排變速箱或7速DSG雙離合器自排變速箱，最快可在9.5秒達成0-100 km/h加速，極速表現為205 km/h；最令人興奮的是搭載在Scala及Octavia身上那具排量更大的四缸1.5升TSI引擎也在這次的動力之列，150匹最大馬力可在7.9秒內加速破100 km/h，極速可達225 km/h，身為品牌銷量二哥的Fabia自1999年推出以來在全球已售出超過450萬輛，這次大改款全面進化後相信能替Skoda帶來更為亮眼的銷售表現。

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