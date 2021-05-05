Skoda Fabia大改款終於亮相，外型、內裝、配備高度進化為之驚豔!

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大改款Skoda Fabia採用VAG集團新世代小車專用的MQB-A0底盤後，其車長大幅增長111mm來到4,108mm，車寬也多了48mm來到1,780mm，對車艙空間最重要的軸距長度亦從原本的2,470mm提升至2,564mm，過去較為人所詬病的後座空間在改款後已大幅改善，同時行李箱容積也獲得50公升提升來到380公升，如此一來已成為小型掀背車級距中的空間霸主。
外觀部分與現行Scala及Kodiaq等新世代車款採用類似的家族語彙，更為細長的頭燈輪廓搭配重新詮釋的保桿設計，加上ㄈ字型尾燈與尾箱蓋上的廠標名稱，整體搭配下來讓面容比起過往來的更加俐落，而流線的車體造型及低伏的車頂線條創造出僅0.28Cd空氣阻力係數，此般數據在小型掀背車級距可說是前所未見，配合更為圓潤的後視鏡、車門把手及多組導流翼板，以及首次導入的主動冷卻導流葉片不僅可降低燃油損耗，每公里更可減少5公克的二氧化碳排放，對原本就相當節能的Fabia而言更是如虎添翼。
內裝部局同樣經過徹底變革，這次重點在於透過飾板變化與色彩調配營造出豪華車的質感，高階車型的駕駛儀表亦跟上新世代車型腳步導入全數位款式，中控螢幕依車型規格其尺寸分為6.2吋、8.2吋、9吋三種規格，以上皆具備觸控功能，並可透過與智慧手機連結收聽網路電台、即時更新交通訊息等服務，甚至還支援手勢控制及語音助理等功能，如果身處寒帶地區國家還可選購加熱擋風玻璃及加熱方向盤，這次也透過降噪工程大幅提升車艙寧靜度表現，並具備5組USB Type-C插座，無論前後座乘客都能享有方便的充電需求。
動力規格這次全數為符合Euro 6排汙標準的汽油引擎，入門等級的1.0升MPI自然進氣引擎分為64匹馬力與79匹馬力兩種規格；再上一階為1.0升TSI Evo渦輪增壓引擎，其馬力輸出為108匹，可搭配5速或6速手排變速箱或7速DSG雙離合器自排變速箱，最快可在9.5秒達成0-100 km/h加速，極速表現為205 km/h；最令人興奮的是搭載在Scala及Octavia身上那具排量更大的四缸1.5升TSI引擎也在這次的動力之列，150匹最大馬力可在7.9秒內加速破100 km/h，極速可達225 km/h，身為品牌銷量二哥的Fabia自1999年推出以來在全球已售出超過450萬輛，這次大改款全面進化後相信能替Skoda帶來更為亮眼的銷售表現。