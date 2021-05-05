統測專業科目試題　教團：審題不嚴謹命題技巧差

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全國教師會副理事長張瓊方表示，今年統測專業科目試題有多數科目太簡單且偏重記憶性題目，考生用背景知識即可作答，對現場教學不利；審題上也不嚴謹，除了部分科目超過範圍，工程管理群專業科目一的物理考到6學分課綱版本，對多數上4學分版本的學校不利。
在命題和組卷方面，張瓊方指出，許多試題語意不清或陳述不明，造成學生難以作答，也有試題出現圖文無法互相搭配，部分科目的題目章節分配不均，而ABCD的答案選項應盡量平均分配，避免學生猜題，但今年有10群的專業科目出現答案選項分配不平均。
高雄高工教師葉明忠舉例，土木與建築群專業科目（二）僅40題，但選項分配不均，如果學生全部猜選項D，就能猜對16題，還有不少題目的題幹和選項都只有一行，只考一些簡單知識，專業度不足。
全國教師會呼籲重新檢討統測組卷SOP流程，「答案選項分配」是組卷的基本原則；也建議針對命題教師舉行工作坊，避免命題再次出現圖文不搭、題意不清、章節分配不平均等狀況。
全國教師會也希望統測各科能建立題庫，技專校院入學測驗中心應多與技高現場教師交流，了解教學現場狀況，而明年統測將以108新課綱命題，希望測驗中心盡速公告完整的統測素養與實作命題範本，甚至能比照大學端，安排各類科學生試測，讓考生能盡早準備和適應。（編輯：張芷瑄）1100505