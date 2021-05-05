統測專業科目試題　教團：審題不嚴謹命題技巧差

全國教師會邀請技術型高中教師協助，解析110學年度四技二專統測專業科目試題，5日舉行試題評論記者會並提出建議。中央社記者許秩維攝 110年5月5日
▲全國教師會邀請技術型高中教師協助，解析110學年度四技二專統測專業科目試題，5日舉行試題評論記者會並提出建議。中央社記者許秩維攝 110年5月5日

中央社

2021-05-05 22:38:36

（中央社記者許秩維台北5日電）全國教師會今天表示，110學年度四技二專統測專業類科試題審題不夠嚴謹且命題技巧差，呼籲重新檢討統測組卷SOP流程，並針對命題教師舉行工作坊。

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110學年度統一入學測驗日前舉行完畢，全國教師會今天舉行四技二專統一入學測驗專業類科試題評論記者會，在114名技術型高中教師協助下，解析統測各群類專業科目試題並提出建議。

全國教師會副理事長張瓊方表示，今年統測專業科目試題有多數科目太簡單且偏重記憶性題目，考生用背景知識即可作答，對現場教學不利；審題上也不嚴謹，除了部分科目超過範圍，工程管理群專業科目一的物理考到6學分課綱版本，對多數上4學分版本的學校不利。

在命題和組卷方面，張瓊方指出，許多試題語意不清或陳述不明，造成學生難以作答，也有試題出現圖文無法互相搭配，部分科目的題目章節分配不均，而ABCD的答案選項應盡量平均分配，避免學生猜題，但今年有10群的專業科目出現答案選項分配不平均。

高雄高工教師葉明忠舉例，土木與建築群專業科目（二）僅40題，但選項分配不均，如果學生全部猜選項D，就能猜對16題，還有不少題目的題幹和選項都只有一行，只考一些簡單知識，專業度不足。

全國教師會呼籲重新檢討統測組卷SOP流程，「答案選項分配」是組卷的基本原則；也建議針對命題教師舉行工作坊，避免命題再次出現圖文不搭、題意不清、章節分配不平均等狀況。

全國教師會也希望統測各科能建立題庫，技專校院入學測驗中心應多與技高現場教師交流，了解教學現場狀況，而明年統測將以108新課綱命題，希望測驗中心盡速公告完整的統測素養與實作命題範本，甚至能比照大學端，安排各類科學生試測，讓考生能盡早準備和適應。（編輯：張芷瑄）1100505

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