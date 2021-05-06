跟著eReady Run輕鬆跑起來─eReady Run試騎

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eReady Run基本上是以Gogoro S3相同平台開發，不過就如同前言所說的，雖然基本動力系統與部分機械結構是源自Gogoro，但在調校、設計上還是會以自家特色為主，過去台鈴工業有著豐富的機車製造與重機代理經驗，加上與日本Suzuki長期合作，對機車調校自有獨到之處，因此，eReady的第一款電動機車Fun，雖然是比較偏向可愛風格，但當時試騎時，卻留下極佳的騎乘感受，操控起來十分流利好騎，人體工學設計也比同級車優秀，而本次試騎的Run更是讓騎乘感再一次精進，台鈴工業借鏡Suzuki冠上〝R〞自圖騰的高性能與優異騎乘設計概念，帶入Run的調校中，先前在大魯閣卡丁車場試騎時，同樣留下相當深刻地良好印象，這回則回到了一般道路上，Run仍舊有高水準的表現。
eReady Run採用之G2 鋁合金水冷永磁同步馬達馬達，輸出動力數據為7.6kw〈相當於10.1PS最大馬力輸出〉，加速感一如當前採同系統之電動機車帶勁，而前面說到的在騎乘感受上，台鈴工業重新調校車架，搭配33mm運動前叉內管與雙槍式五段預載可調後避震，以及前14吋、後13寸之輪胎配置，路感回饋不僅清晰，且相當柔韌，面對路面品質很糟的道路，也不會過於彈跳造成不適，此外，搭載之CBS連動煞車系統，配置245mm浪花碟盤與對向四活塞輻射卡鉗與90mm通風碟搭配單活塞卡鉗，給予十分線性且穩定飽滿的煞車手感，先前在賽道體驗時，進彎前的減速過程都給予騎士十足信心，同時良好的循跡以及大傾角能耐，無論是在賽道上或是一般道路，都可以相當得心應手。此外，較窄且修長的坐墊，讓騎士在跨坐時雙腳更容易可以緊貼坐墊，長時間騎乘比較不會坐到臀部痠痛，良好的騎乘人體工學也算是eReady的特色之一。
除了有更棒的騎乘感，外觀上，eReady Run也與Fun的呆萌樣完全不同，全車以更為緊緻的線條勾勒精實肌肉感，有如塑身有型的運動員般俐落有形，侵略型LED雙魚眼前大燈則是帶出了殺氣；車尾則採用燻黑LED極線式下U型跑格尾燈與車頭相互呼應。同時，在坐墊邊緣也以紅色紅線，增添運動氣息。
便利設計部分，具有嵌式雙前置物空間、前置USB專屬插槽，便於放置隨身小型物品以及為智慧裝置充電，行李廂容積則達26.5L，對應日常足敷使用，同時省力駐車架設計，讓省力效果優於同級電動車約11%；而十分受到歡迎的電子倒車鍵也沒有缺席，平常移車或是要將機車退出停車格時，都十分受用。而eReady Run所配置的全彩LED儀表板，除無論白天夜晚都能清楚顯示各項行車資訊，另外外環指示燈隨著速度展現8色繽紛色彩，這樣的功能其實有點類似賽車的超轉燈，讓騎士可以僅用眼下餘光，以色彩約略的判斷車速，不用完全低頭看車速來判別，不僅有利於控制車速，也可以提升行車安全。
eReady Run上市後，eReady有了兩款定位鮮明的產品，消費者在選擇上也相對容易，而eReady在成立後就已訂下至2025年推出七款車的計畫，其中2021年推出兩款，目前上半年已推出eReady Run，也就是說在下半年應該還會再推一款車，至於會是何種定位車款，eReady在每次的訪談中總是三緘其口，僅回答會以市場需求與反應來決定，所以消費者們就繼續期待吧。