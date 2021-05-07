燙青菜如何調味才好吃？老饕曝「百搭撇步」：不輸餐廳

青菜
▲有網友詢問燙青菜該如何調味？釣出許多內行老饕分享撇步。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 17:36:48

在現代人飲食普遍過於油膩的情況下，水煮燙青菜成為好吃又不肥胖的最佳選擇。但若調味方式過於單調，清淡是清淡，不免少了些口感。就有網友詢問大家，燙青菜該如何調味呢？問題一出引發熱議，許多內行老饕紛紛分享簡單又實用的小撇步。

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有位網友在PTT發文，透露自己最近開始在家自己開伙、減少外食的次數，煮飯時也經常使用川燙的方式料理葉菜類青菜，但原PO表示，「調味方式過於單一，吃久了真的很無聊」，所以想請教大家，除了灑現磨的黑胡椒外，還有什麼特別的調味方式？

▲有網友跟朋友吃鹽酥雞時，突然說「空心菜」的醬很好吃，但她轉頭一看當場傻眼。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲空心菜是最多人公認最好吃的燙青菜。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）
文章發布後掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「只加蠔油就很好吃」、「醬油＋鵝油香蔥」、「XO醬，干貝小魚乾那種」、「燙地瓜葉的話可以放柴魚片，很好吃」、「醬油膏、香油、蒜茸、日式芝麻醬」、「胡麻醋醬」、「苦茶油愛的話，ㄧ瓶百搭」、「胡麻醬、柴魚油膏、油醋、蔥薑蒜搭醬油」、「好市多有一款鰹魚醬油很棒」、「空心菜加醬油膏」。

也有網友建議，「白醬油一點點，大量的好油，天然鹽一點點，要反覆拌勻。這樣的調味很耐吃，油的香味也跟青菜很搭。可以選花生油、橄欖油（跟十字花科的菜非常搭）或茶葉籽油、南瓜籽油就會有風味上的細微變化，不會吃膩」、「橄欖油＋鹽拌一拌就超好吃」、「有的蔬菜可以冰鎮後搭配日式芝麻醬，夏天吃很爽口」。（編輯：倪浩軒）

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