潮濕環境容易長細菌　浴巾應該多久洗一次？　

潮濕環境容易長細菌　浴巾應該多久洗一次？　
潮濕環境容易長細菌　浴巾應該多久洗一次？　

健康醫療網

2021-05-08 08:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】潮濕環境容易長細菌，你最近一次洗毛巾是什麼時候？根據克里夫蘭醫學中心，皮膚科醫生AlokVij說，如果毛巾潮濕的時間越長，霉菌、細菌和病毒的存活時間和活性就越長。

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適當的洗滌很重要　濕毛巾滋生細菌快

定期清洗可防止細菌滋生。毛巾在擦拭後變得潮濕，它會在不知不覺中滋生大量的細菌。Vij博士說，「髒毛巾會引起濕疹或皮膚炎，甚至誘發腳趾甲真菌、運動瘙癢等疾病，或導致皮膚狀況蔓延等」，對此，Vij博士提供使用毛巾的健康建議：

1. 每週至少洗一次毛巾或更換乾淨的毛巾。

2. 如果生病期間，請多清洗一次毛巾，以免再次感染。特別是在夏季時，如果家中沒有空調、環境濕度較高，一定要每週清洗一次以上。

3. 避免共享浴巾，如果在沒有皮膚狀況時，有些人會與伴侶一起共用毛巾。但Vij博士建議，不論是孩子或父母各自雙方，最好獨立分開不要共享浴巾，避免交叉感染。

4. 毛巾使用完後，盡量將濕毛巾掛在毛巾條上，以徹底風乾，避免濕毛巾是細菌的繁殖地。

5. 如果有習慣健身房洗澡，濕毛巾放在健身包數小時，請每天用乾淨的毛巾，不要重複使用，因為毛巾上面會充滿大量細菌。

毛巾出現異味　選購新毛巾好時機　

如果聞到毛巾出現異味時，那是時候該換一條新毛巾了。就挑選面料來說，雖然挑選毛絨毛巾在皮膚的觸感柔軟又舒服，但需要的乾燥時間更長。Vij博士建議，如果要去健身的話，優先選用「超細纖維毛巾，比棉花乾燥得快，對健身房的人來說更適合。」

參考資料：How Often Should You Wash Your (Germ Magnet of a) Bath Towel?



資料來源：健康醫療網 潮濕環境容易長細菌　浴巾應該多久洗一次？　

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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