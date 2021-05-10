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新冠肺炎的公費疫苗自3月22日起開放公費施打新冠疫苗，不少民眾對於現有疫苗能否降低整體傳播率、確切效用多大以及哪些疫苗較能有效阻斷病毒傳播相當好奇，也關心全球疫情何時趨緩，對於變種病毒的威脅也不敢掉以輕心，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示：「新冠病毒很有可能成為長期流行病毒，一旦感染就有2-4%的死亡率，目前歐美核准的疫苗能將近100%預防重症住院，且台灣總不能一直依靠邊境鎖國來對抗新冠病毒，部分國家也正研擬疫苗護照，唯有接種疫苗建立保護力才是解決新冠疫情的根本之道。」
國際疫情現正面臨另一波高峰，鄰近的日本、印度及泰國疫情嚴峻，尤其印度面臨疫苗不足、醫療體系瀕臨崩潰，針對COVID-19疫苗策略，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎也表示：「台灣整體新冠疫苗購買量約落在3,000萬至4,500萬劑，除購買國外研發疫苗，國產疫苗也希望能朝自給自足的方向前進，疫苗施打狀況對國民健康甚至是國防安全都至關重要，為了達成群體免疫，鼓勵民眾盡早施打，保護自己保護家人。」
新冠疫苗安全有疑慮？ 醫：整體利大於弊
雖然近期國際間頻傳因極罕見血栓問題而暫停施打新冠疫苗，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成認為：「新冠疫苗在獲得國家監管機關的批准之前，都必須在臨床試驗中進行嚴格的測試，以證明它們符合國際公認的安全性和有效性基準，根據世界衛生組織（WHO）分析歐洲藥品管理局(EMA)、英國藥品暨醫療產品監管署（MHRA）以及其他國家的最新數據後，疫苗與血栓相關性似乎合理但尚未確認，發生率約百萬分之四，施打新冠疫苗整體益處仍大於風險，研究也顯示新冠病毒造成罕見腦靜脈血栓CVST的機率比施打新冠疫苗高，這也證明，新冠病毒感染造成的嚴重危害更值得擔心。」
此外，民眾最常討論的議題之一就是新冠疫苗的副作用，台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅指出：「疫苗打到身體裡，誘導身體產生免疫反應，因此出現發燒、頭痛、倦怠、紅腫、硬塊都是合理的反應。因此，打完疫苗產生輕微的副作用不必緊張，需要時找醫生諮詢或用藥即可緩解不舒服。中央流行疫情指揮中心也建置Taiwan V-Watch，便於民眾追蹤接種新冠疫苗後之健康情形。」國內新冠疫苗自開打後有通報一些不良事件，嚴重不良反應其實極為少見。且民眾通報不良事件的標準寬鬆，有些仍待釐清是否與疫苗接種有關係。台灣防疫上半場表現良好，下半場仍須仰賴民眾凝聚防疫共識，台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅也分享：「以流感疫苗為例，保護力是在四成到六成，目前新冠疫苗的保護力都遠高於這個數字，民眾應對疫苗有信心，另外，新冠疫苗出現輕微可恢復副作用是很常見的，尤其在疫情嚴重時明顯利益大於風險，建議民眾應積極接種疫苗並勤洗手、佩戴口罩等以降低感染風險。」
不管是為了日後疫苗護照、放寬檢疫標準做準備，台灣疫苗推動協會專家最後更呼籲全民落實接種疫苗，建立群體免疫力，也能讓站在防疫前線的醫護減輕負擔，更能守護你我健康生活。
資料來源：健康醫療網 破解新冠疫苗十大迷思 數據、懶人包一次看
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